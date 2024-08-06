新創BBTruck完成Pre-A輪募資 累計募資達600萬美元

全球供應鏈與物流科技新創BBTruck 6日宣布獲Pre-A輪資金挹注，由H2U永悅健康集團領投，飛躍拓展有限合夥基金、炙星投創等投資人注資，創立至今已累積資金超過600萬美元（約新台幣1.96億元）BBTruck 新一輪資金將運用於積極拓展全球市場，深化北美地區、同時拓展東南亞等海外版圖，並強化產品與技術開發、人才招募，持續以科技革新供應鏈物流，目標打造全球性物流科技生態系。

BBTruck 共同創辦人暨執行長周品實表示，未來將持續致力於傳統物流數位化，運用創新的供應鏈與物流科技平台，為企業打造高效且透明共享的供應鏈物流管理，讓運送能同時兼顧彈性、效率與永續。

看準傳統物流業資訊破碎化且難以整合的痛點，BBTruck 自2019年成立，主打提供一站式的B2B供應鏈物流科技平台，以創新科技進行精準運力計算與調撥，讓運送和運力透明化，提升物流管理效率。BBTruck 創辦至今已成功打入全球供應鏈，服務對象超過50家全球企業，橫跨科技製造業、電商、醫療業、國際物流業及零售業，包含世界前三大伺服器供應商、國際知名自動化控制及電子設備製造商、全球輪胎業巨擘，以及全球前十大國際物流品牌、台灣宅配物流龍頭等。

BBTruck 本次獲 Pre-A輪資金挹注來自橡子園顧問有限公司董事長陳五福、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基 共同領軍的飛躍拓展有限合夥基金，以及數位健康領導品牌 H2U 永悅健康集團、台灣知名新創孵化器炙星投 創等，創立至今資金已累積近新台幣2億元。

BBTruck持續深耕台灣市場，新一輪資金將專注於三大面向，包含加速擴展海外版圖，前進北美及越南、馬來西亞、新加坡、泰國與印尼等東南亞市場、強化運力數據分析和資料整合等技術能力，以及招募優秀人才、逐步擴大團隊規模，目標打造透明共享的全球物流科技生態系，讓每個企業都能更有彈性地管理供應鏈物流運送。