卜蜂董座鄭武樾：台幣貶值、運價飆升 成本控管得宜有信心
卜蜂董事長鄭武樾表示，台幣貶值、運價飆升成為進口廠商下半年營運最大變數，估台幣貶值成本就攀升7%，運價的部分也持續在增加當中；不過值得慶幸的一件事，黃、小、玉價格是下滑，整體成本有望下跌。
鄭武樾表示，這次颱風多少影響台灣畜牧生產，家禽／家畜價格也會跟著攀升，蛋每台斤已經漲6元，現在批發售價約41元；肉雞每台斤最近也漲5元，價格來到33元，豬肉的情況也因供應量較少應該每公斤已回到95元以上。
颱風以後、蛋雞多少受影響，豬也有點影響、小豬有些浸水，也有雞場浸水，但大致上還可以，肉雞飼養的速度快， 對於市場價格衝擊較小。
飼養業最擔心遇到禽流感等疫情，卜蜂科技化飼養，可以降低這些風險。今年資本支出20億元，上半年約10億元，下半年則要投資10億元，而且小農的空間壓縮之後，大廠會愈來愈有競爭力。卜蜂要繼續擴大投資，營收、獲利才會攀升。
豬肉的價格可望維持在每公斤95元以上，尤其旺季中元節、中秋節即將到來，肉品需求會增加，現在豬飼養難度更高成本也同步攀升，所以價格應該不會跌。
雞肉已進入銷售大月，今年中秋節比可惜沒有放長假，但烤肉需求還是會增加雞肉的需求量，現在價格不如去年但恢復平穩，價格會比上半年好，持平向上。
卜蜂的白肉雞過去契作比率較低，自有比率為15%，契作比率為85%，然而近年來，有些年紀大的小農就不想養，所以卜蜂會擴大這部分的投資，未來要逐步增加自己的飼養量，另外，擴大投資的部分，種雞、肉雞、肉品加工布局都會擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言