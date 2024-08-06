卜蜂董座鄭武樾：台幣貶值、運價飆升 成本控管得宜有信心

卜蜂董事長鄭武樾表示，台幣貶值、運價飆升成為進口廠商下半年營運最大變數，估台幣貶值成本就攀升7%，運價的部分也持續在增加當中；不過值得慶幸的一件事，黃、小、玉價格是下滑，整體成本有望下跌。

鄭武樾表示，這次颱風多少影響台灣畜牧生產，家禽／家畜價格也會跟著攀升，蛋每台斤已經漲6元，現在批發售價約41元；肉雞每台斤最近也漲5元，價格來到33元，豬肉的情況也因供應量較少應該每公斤已回到95元以上。

颱風以後、蛋雞多少受影響，豬也有點影響、小豬有些浸水，也有雞場浸水，但大致上還可以，肉雞飼養的速度快， 對於市場價格衝擊較小。

飼養業最擔心遇到禽流感等疫情，卜蜂科技化飼養，可以降低這些風險。今年資本支出20億元，上半年約10億元，下半年則要投資10億元，而且小農的空間壓縮之後，大廠會愈來愈有競爭力。卜蜂要繼續擴大投資，營收、獲利才會攀升。

豬肉的價格可望維持在每公斤95元以上，尤其旺季中元節、中秋節即將到來，肉品需求會增加，現在豬飼養難度更高成本也同步攀升，所以價格應該不會跌。

雞肉已進入銷售大月，今年中秋節比可惜沒有放長假，但烤肉需求還是會增加雞肉的需求量，現在價格不如去年但恢復平穩，價格會比上半年好，持平向上。

卜蜂的白肉雞過去契作比率較低，自有比率為15%，契作比率為85%，然而近年來，有些年紀大的小農就不想養，所以卜蜂會擴大這部分的投資，未來要逐步增加自己的飼養量，另外，擴大投資的部分，種雞、肉雞、肉品加工布局都會擴大。