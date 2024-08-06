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路易莎咖啡展店大出擊 台北轉運站門市開幕、新加坡二店乘勝追擊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新加坡二店乘勝追擊，全力拓展海外版圖。業者提供
新加坡二店乘勝追擊，全力拓展海外版圖。業者提供

路易莎咖啡（2758）近年重點發展的軌道經濟再下一城，與京站合作的台北轉運站門市於日前正式開幕，開闢全新據點。同一時間，各界翹首盼望的路易莎新加坡二號店，也於碧山Junction 8 商場開幕，顯示全力拓展海外版圖的決心。

路易莎台北轉運站門市自7月試營運以來，來店人潮洶湧，各方好評不斷，細緻的空間區分，以溫和的木質調性打造，創造安心沉穩的氛圍，為途經轉運站的旅客帶來平價卻有高質感的休憩空間。台北轉運站位處五鐵交通樞紐地區，為方便通勤族及遊客快速點餐節省等候時間，也特別提供自助點餐的平板與桌邊掃描QR Code服務。

延續首店的好成績，新加坡二號店甫開幕就開出紅盤，大受當地民眾的歡迎。新加坡二號店位於碧山Junction 8 商場，該商場鄰近碧山地鐵站與碧山巴士轉乘站，並位於新加坡市區兩條主要地鐵路線的匯集處，也是一種軌道經濟，並為當地居民與來往遊客提供吃喝玩樂一站式的服務。其他國家如印尼、埃及、大陸及美國等的展店業務也正在如火如荼地進行，路易莎的海外展店版圖正在逐漸成形中。

隨著未來大巨蛋的「louisa bakery」麵包點心坊及旗下運動品牌「Self room」也將於下半年到明年中即將陸續開幕，可見路易莎咖啡於海內外齊頭並進，多管齊下的策略，與多點開花，再拚營收創高的雄心壯志。路易莎集團將持續整合資源，於海內外同時進行拓展並擴大調整組織架構。

新加坡二店乘勝追擊，全力拓展海外版圖。業者提供
新加坡二店乘勝追擊，全力拓展海外版圖。業者提供

咖啡 埃及 新加坡

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