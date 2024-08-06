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賀麟洋奪金！台北運動中心免入場費 這幾區買華廈最賺

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大安運動中心。圖／台灣房屋信義光復旗艦店提供
大安運動中心。圖／台灣房屋信義光復旗艦店提供

王齊麟、李洋拿下本屆巴黎奧運男羽雙打金牌，台北市推出全市運動中心健身房和游泳池入場免費等優惠，掀起全民運動熱。台灣房屋集團趨勢中心統計2024年上半年，台北12座運動中心周邊，低公設的電梯華廈和20年內住宅大樓行情，發現同為電梯產品，大樓和華廈價差最大的區域都在蛋黃區，大安區每坪價差高達57.8萬元，差幅59.5%，以華廈單價97.1萬元來看，買大樓等於多付半坪房價

其中，信義運動中心周邊住宅大樓單坪比華廈高出37萬元，價差幅度達42.1%；中正運動中心周邊華廈平均104.1萬元，住宅大樓單坪高出35萬元，差幅也有33.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在社區大樓多少配有簡單公共設施，健身房更是標配，雖然多半都可以不限次數免費使用，但是設施項目有限，還要編列維護修繕和管理等費用，加上沒有教練輔導，或器材年久失修，容易成為裝飾性的公設。而北市運動中心雖然要額外付費，但費用相對親民，若考量有限的房價成本，電梯華廈低公設比、室內空間大，更具實用優勢。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店組長梁家濬表示，大安運動中心周邊的華廈，屋齡大多已50年以上，總價在3,500~4,000萬元上下，買方多為公寓換電梯的「資深大安人」，希望仍享有高品質生活機能，在預算考量下，願意接受此類產品；而大安區的大樓不乏高級豪宅，買方為高資產族，重視居住的隱私性和物管服務，講究社區質感，當然房價門檻也高。

台北12區的運動中心宅當中，購屋成本最低的是萬華區的華廈，平均56.4萬，而價差最小的是文山運動中心，華廈和20年以下住宅大樓都6字頭，單坪價差2.2萬元。張旭嵐指出，文山區屬於台北市親民房價區，購屋者對於新大樓的價格承受空間有限，社區規劃通常也走樸實路線，即使有都更新案推出，不少是走低公設華廈社區型態，因此價差較小。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北各行政區的運動中心，大多設立在交通和機能不錯的位置，周邊環境條件佳，甚至附近不乏明星學校、大型公共建設、醫院等匯集，也讓周邊房價穩定發展，隨著房價逐年上漲，台北許多區域的新古大樓單價突破百萬元，對一般家庭來說負擔相當高，而中古華廈雖然屋齡較舊、低公設比，沒有多元的公共設施，但是可善用社區附近的公家建設，來彌補社區缺乏的娛樂休閒活動。

2024年台北市運動中心周邊華廈 VS 大樓均價。資料來源／台灣房屋
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