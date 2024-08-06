北市運動宅買華廈還是大樓？ 這裡一坪竟差57萬

奧運再掀起全民運動熱，台灣房屋集團趨勢中心統計2024年上半年台北12座運動中心周邊「低公設電梯華廈」和「20年以內住宅大樓」，發現同為電梯產品價差卻不小，大安區每坪價差高達57.8萬元，差幅近六成，以華廈單價97.1萬元來看，買大樓等於多付半坪房價。

信義運動中心周邊住宅大樓單坪比華廈高出37萬元，價差幅度達42%；中正運動中心周邊華廈平均104萬元，住宅大樓單坪高出35萬元，差幅也有33.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在社區大樓多少配有簡單公共設施，健身房更是標配，雖然多半都可以不限次數免費使用，但是設施項目有限，還要編列維護修繕和管理等費用，加上沒有教練輔導，或器材年久失修，容易成為裝飾性的公設。

而北市運動中心雖然要額外付費，但費用相對親民，若考量有限的房價成本，電梯華廈低公設比、室內空間大，更具實用優勢。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店組長梁家濬表示，大安運動中心周邊的華廈，屋齡大多已50年以上，總價在3,500萬至4,000萬元，買方多為公寓換電梯的「資深大安人」，希望仍享有高品質生活機能，在預算考量下，願意接受此類產品；大安區大樓不乏高級豪宅，買方為高資產族，重視居住的隱私性和物管服務，講究社區質感，房價門檻也高。

台北12區的運動中心宅當中，購屋成本最低的是萬華區的華廈，平均56.4萬，價差最小的是文山運動中心，華廈和20年以下住宅大樓都6字頭，單坪價差2.2萬元。

張旭嵐指出，文山區屬於台北市親民房價區，購屋者對於新大樓的價格承受空間有限，社區規劃通常也走樸實路線，即使有都更新案推出，不少是走低公設華廈社區型態，因此價差較小。