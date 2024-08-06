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中元、中秋旺季支撐雞價 卜蜂：下半年營運審慎樂觀

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國內雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾。圖／本報系資料照片
國內雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾。圖／本報系資料照片

凱米颱風日前來襲後，蛋雞、豬隻都受到些微衝擊，影響家禽家畜的供應，但卜蜂董事長鄭武樾今日表示，雞價與豬價的價格仍維持平穩，對下半年營運仍是審慎樂觀。

卜蜂上半年受到飼料價格、雞價頻降價拖累，稅後純益僅7.46億元，年減27%，但鄭武樾說，接下來隨著中元節、中秋節到來，肉品需求量增加，預估將有利接下來雞價的表現。

至於在大宗物資方面，鄭武樾說，近期氣候仍是相當有利，也未受到美國大選影響，包括黃豆與玉米的價格都不會上漲，只是受到地緣政治影響，接下來運費可能會增加。

鄭武樾說，近期匯率走高，由過去的29元漲到32元，較過去增加7~8%，對於大多數原物料都倚賴進口的卜蜂來說，是比較不利的。

對於今年投資，鄭武樾則說，斥資1.4億元增購台南下營一座甫興建完成的肉雞場，以擴增肉雞量。上半年資本支出10億元，下半年應也是同等規模。而北區的桃園分切廠，預估11月完工，明年就可以拿到全部認證，目標第二季投入營運，屆時每年可創造35億元的產值，

鄭武樾也說，卜蜂的白肉雞有85%是契養，只有15%是自養，但不少農場面臨無人接班而退出市場的窘境，希望未來能增加自有掌控率，投資會著重於增加自有農場。

近期蛋價波動大，先前業者曾呼籲，政府應該要求雞蛋全洗選，鄭武樾認為，以食品安全的角度來說，應該要全面洗選，但洗選蛋的價格與普通蛋並沒有太大差異，這就無法凸顯差異。

卜蜂

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