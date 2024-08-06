路易莎新加坡二店開幕 全力拓展海外版圖

路易莎咖啡近年重點發展的軌道經濟再下一城，與京站合作的台北轉運站門市於日前開幕，開闢全新據點，同時，路易莎新加坡二號店，也於碧山Junction 8 商場開幕，顯示全力拓展海外版圖的決心。

路易莎表示，台北轉運站門市自7月試營運，台北轉運站位處五鐵交通樞紐地區，為方便通勤族及遊客快速點餐節省等候時間，也特別提供自助點餐的平板與桌邊掃描QR Code服務。

在海外方面，路易莎指出，新加坡二號店位於碧山Junction 8 商場，該商場鄰近碧山地鐵站與碧山巴士轉乘站，並位於新加坡市區兩條主要地鐵路線的匯集處，也是一種軌道經濟，並為當地居民與來往遊客提供吃喝玩樂一站式的服務。

路易莎也說，其他國家如印尼、埃及、大陸及美國等的展店業務也正在如火如荼地進行，路易莎的海外展店版圖正在逐漸成形中。

路易莎表示，未來大巨蛋的「louisa bakery」麵包點心坊及旗下運動品牌「Self room」也將於下半年到明年中即將陸續開幕，目標海內外齊頭並進，多管齊下的策略，與多點開花，再拚營收創高，將持續整合資源，於海內外同時進行拓展並擴大調整組織架構。