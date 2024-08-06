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台泥簽署2050淨零承諾 設定 SBT 1.5°C減碳路徑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥進行海外公司併購時特別著重收購具ESG核心能力的企業，董事長張安平（中）、總經理程耀輝（右）在Cimpor執行長Suat Calbiyik陪同下視察葡萄牙Cimpor Alhandra廠。台泥／提供
台泥進行海外公司併購時特別著重收購具ESG核心能力的企業，董事長張安平（中）、總經理程耀輝（右）在Cimpor執行長Suat Calbiyik陪同下視察葡萄牙Cimpor Alhandra廠。台泥／提供

台泥（1101）科學減碳目標再進階，該公司6日表示，為了積極落實氣候行動，今年7月已依循1.5°C路徑提交2030減碳目標設定，同時承諾2050達到淨零排放，成為科學基礎減碳目標倡議SBTi淨零夥伴。

台泥表示，根據歐洲聯盟氣候監測機構最新資料，今年7月22日創下有紀錄以來世界最熱的一天，極端天氣事件密集且嚴峻，全球力守之巴黎協定1.5°C升溫防線岌岌可危。

回顧台泥承諾SBT歷程，2020年為東亞首家通過SBT Well-Below 2°C路徑的水泥企業，四年來持續根據SBT目標追蹤自身減碳成效，都能緊貼每年目標線完成減碳任務。

台泥表示，2023年公司範疇一減碳績效已在1.5°C路徑上，因此台泥今年進階設定SBT 1.5°C減碳路徑、包括2030年近程目標（Near-term Target）與2050年淨零目標承諾（Net-Zero Target）。

台泥預計將於2024年第4季通過SBT專家會議審查，這次台泥1.5度路徑減碳目標，以2016年作為排放基準年，範圍包括台泥兩岸水泥廠，致力於2030年時範疇一與範疇二總計下降26.8%，較台泥2020年承諾的Well-Below 2°C路徑減碳11%，碳排強度更要大幅下降。

另一方面，台泥布局國際化進行海外公司併購時，也特別著重收購具ESG核心能力的企業：今年3月初台泥完成擴大投資歐洲低碳水泥交割程序、併入台泥合併報表的土耳其OYAK、和葡萄牙CIMPOR兩公司都積極致力低碳發展。

其中OYAK已於2022年完成SBT 1.5°C路徑與淨零承諾設定，CIMPOR亦已通過1.5°C路徑與淨零目標承諾，並在喀麥隆打造全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，生產的低碳水泥，比傳統水泥減碳達40%。

SBT目標也同步要求企業針對上下游價值鏈減排目標設定，範疇三雖然佔台泥碳排不到15%，但台泥仍積極針對範疇三15類別進行盤查與第三方驗證，希望透過台泥影響力帶動價值鏈減碳，共同邁向淨零目標。

台泥 減碳

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