台睿抗癌口服新藥合併療法 肝癌二期臨床ASCO公布結果

台睿（6580）6日公告，該公司抗癌口服新藥CVM-1118合併免疫治療抑制劑「保疾伏」治療晚期肝癌第二期臨床試驗，已完成第一階段收案人數目標，試驗結果獲選於「美國臨床腫瘤學會突破高峰會（ASCO Breakthrough）」以海報的形式發表研發成果。

台睿表示，CVM-1118的用途是合併免疫治療抑制劑治療不可切除晚期肝癌，目前進行中的二期臨床試驗數據顯示，CVM-1118併用免疫治療PD1抗體藥物nivolumab在肝癌治療上已達預期療效，且安全性良好。台睿公司將尋求與國際大藥廠合作進行後期大規模臨床試驗。

ASCO Breakthrough是由美國臨床腫瘤學會（ASCO）、日本臨床腫瘤學會（JSCO）和日本腫瘤內科學會（JSMO）聯合主辦，共同討論腫瘤學領域的突破性進展。台睿依照大會規定，在2024年8月5日於ASCO網站公布摘要後，得對外公布臨床試驗摘要內容。

台睿表示，這項試驗為開放性、多中心、以抗癌口服新藥CVM-1118合併免疫治療抑制劑治療肝癌的第二期臨床試驗，於台灣多個醫學中心進行收案，目的是探討CVM-1118與免疫治療PD1抗體藥物nivolumab（Opdivo，保疾伏）併用治療不可切除晚期肝癌患者的療效與安全性。

台睿說明，本試驗採用Simon二階段試驗設計，第一階段收案31位患者中有2位受試者完全緩解（complete response, CR）及4位受試者部分緩解（partial response, PR），客觀反應率（Objective response rate, ORR）為19.4%。公司進一步分析所有受試者腫瘤評估資料後發現，其中另有一位受試者入案治療後目標腫瘤已減少達35%，但後因新發現骨腫瘤而停止治療。

考量本案入案篩選時未強制執行骨骼掃描，故無法排除該腫瘤是否為入案篩選前已發生之事實。若以目標腫瘤為判斷依據，該受試者確已達部分緩解標準，因此若納入該受試者後之客觀反應率（ORR）可達22.6%，明顯超過單用nivolumab的14%反應率。目前試驗結果已達成第一階段ORR受試者須大於5位的目標，可進入第二階段收案。

在安全性方面確認CVM-1118併用免疫治療具良好的耐受性，未出現類似現在標準一線治療免疫加標靶藥物組合Atezolizumab（Tecentriq，癌自禦）與Bevacizumab（Avastin，癌思停）之嚴重副作用，如胃腸出血和高血壓等。

依據SNS Insider「2023」年報告顯示，2022年全球肝癌治療市場規模為

29.24億美元，預計到2030年將達到129.10億美元，2023至2030年間將以年複合成長率

20.4%速度成長。參考Grand View Research(2023)報告指出，2022年全球肝癌藥物市場

規模為24.4億美元，預計2023年至2030年間將以年複合成長率15.3%速度增長。