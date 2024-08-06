保瑞集團第三個品牌學名藥TORPENZ 成功在美上市

保瑞（6472）旗下美國業務銷售平台Upsher-Smith Laboratories公司6日宣布，旗下第三個品牌學名藥TORPENZ（everolimus）錠劑正式在美上市，這是USL今年4月加入保瑞集團後，依照暨訂目標上市的第一個品牌學名藥品項。

保瑞集團指出，TORPENZ（everolimus）錠劑是一種口服mTOR抑制劑，用於患有結節性硬化症（TSC）的患者，屬於罕見疾病用藥的一種。USL的TORPENZ（everolimus）錠劑適用於不需要立即手術的成人腎血管平滑肌脂肪瘤和結節性硬化症患者，或用於需要介入治療但不能根治性切除的室管膜下巨大細胞星狀細胞瘤（SEGA）的1歲及以上兒童與成人。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，除了原有上市品項的渠道整合與資源共享，USL針對特殊罕病建立的品牌學名藥品項組合與支持承諾計劃（Promise of Support Program）持續延伸，更將為保瑞集團整體的全球市場銷售業務奠定極具市場區隔的競爭優勢，並能有效地分散營收過於集中單一品項以及一般學名藥的競價風險。

盛保熙表示，雖然自4月正式合併以來，各項業務細節整合工作繁瑣，但USL團隊仍確實地執行既有計畫，依照原定時程推出旗下第三個品牌學名藥；未來，我們也將會運用保瑞集團的資源優勢，持續強化此一特殊渠道的產品組合與品牌優勢，進一步提升集團整體的盈餘品質與成長動能。

Promise of Support Program是USL對於罕見疾病病患團體永續支持承諾最主要的核心價值，確保在治療過程中為病友、護理人員和醫療保健提供全面的幫助。過去五年多來，該計畫一直為持續性的藥物供應、預先核准、藥費支助、病友支持與衛教，以及各地特殊藥局通路合作夥伴提供更為簡便且易負擔醫藥資源。