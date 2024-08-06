唐嘉鴻巴黎奧運單槓摘銅 超商再推咖啡買1送1

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子單槓決賽摘下銅牌，超商紛紛祭出咖啡買1送1、阿華田單杯7折等限時優惠；全家舉辦的抽獎活動也已累積送出6台65吋電視，歡慶台灣隊奪牌。

奧運台灣好手連續3天傳來捷報，體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天晚間在巴黎奧林匹克運動會男子單槓決賽首位出賽，雖然發生掉槓失誤，仍以總分13.966分與中國選手並列銅牌。

為歡慶台灣隊獎牌再進帳，萊爾富即日起至8月6日晚上11時59分，推出Hi café大杯系列的美式咖啡（原單件售價45元）或拿鐵咖啡（原單件售價55元）冰、熱任選，享同品項買1送1，以及夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）任選買1送1。

統一超商也祭出限時2天優惠（8月6至7日），包含CITY TEA冰淇淋紅茶買2送2、指定愛之味燕麥系列買2送1、海尼根Silver星銀啤酒330ml/500ml 第2件5折；另OPENPOINT APP行動隨時取CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2，限量2萬組，每名會員限購4組，並開放線上支付，兌換期限至9月30日。

全家便利商店隨買跨店取限時加碼快閃，明天上午10時開賣FamiCollection氣泡水買1送1。

另外，賽事舉辦期間，台灣選手獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就會抽出同等獎牌數量的65吋電視。消費者只要在8月20日前每天指定時段，於全家消費滿額即可參加抽獎；截至目前，電視已累積送出6台。

OK超商推出OKCAFE聯名海尼根「零酒精蜂蜜特調」享特大杯喝采價、OKCAFE指定飲品享買1送1，以及阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡單杯7折等優惠。

OK超商至8月10日，推出「獎牌預言家拿金條」活動，消費者在活動期間至門市消費滿89元，到OKmart官網登錄發票參加活動，預測成功者有機會獲得999純金金條（價值約5萬元），名額1名。