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【專家之眼】補貼有用嗎？為何來台旅客大跌近2分之1？

聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
為增加來台觀光人數，觀光署將對外國旅客推出補助或優惠的刺激性做法。圖為桃機入境旅客排隊通過證照查驗。本報資料照
為增加來台觀光人數，觀光署將對外國旅客推出補助或優惠的刺激性做法。圖為桃機入境旅客排隊通過證照查驗。本報資料照

疫情結束之後，包括台灣人在內，瘋狂到各國旅遊，許多國家因為旅客太多，引發本地遊客不滿。然連國人都對國旅抱怨連連，外國來台旅客呈現雪崩式下滑，交通部只會祭出旅遊補助，而非提升旅遊品質，恐陷入惡性循環。

《經濟學人》引用聯合國旅遊局預估，今年的旅遊人數預計將達到15億人次，將超越疫情前2019年的人數。主要係得益於Covid-19大流行過後，許多人展開報復性旅遊。即使許多城市已經實施入城稅（費）或旅客限流，仍擋不住爆滿的旅遊人潮，旅遊業賺的盆滿缽滿，但卻影響居住在景區人民的生活品質，因而發起抗議活動，甚至有零星的攻擊旅客事件。

去年9月交通部觀光局升格為「觀光署」，員額增加約100人，2024年預算編列134.35億元，較2023年度增加11.14億元，時任交通部長王國材設下新目標，2024年來台旅客達1200萬人次。

根據交通部統計，去年來台旅客不到649萬人次，相較於疫情前2019年來台觀光旅客1186萬人次，僅剩大約一半（54.7%）水準。今年表現一樣低迷，交通部因而下修目標值為千萬人次，惟引用最新資料，截至7月底，只有430萬人次，千萬目標幾乎確定跳票。

7月底交通部長李孟諺，牽拖是花蓮地震與颱風凱米影響，讓國際觀光客取消訪台，並表示觀光署會推刺激性做法，針對不同國家將與國籍航空合作推出台灣機票買3送1、買2送1等；高鐵買1送1，希望幫助自由行旅客，預計8月陸續上路。

相較於日本等國實施限制外籍旅客數量措施；我國還是一如既往的不斷祭出補助，無論是針對國人還是外籍旅客都是如此，補助內容愈來愈優惠，邊際效用只會遞減。外國旅客來台數量少得的可憐，國人出國卻爆炸性成長，去年出國人次高達1180萬人次。如果連國人都不喜歡國旅，如何說服外國人來台灣觀光？

歸根究底，我國旅遊需要全面提升旅遊品質，交通部與其瘋狂補貼與不切實際的國際宣傳，不如將經費用於徹底改善既有的觀光沉痾。最明顯的例子，非桃園機場第三航站莫屬，2015年就完成設計案，歷經改圖與重新開標，完工之日一延再延。

另外，花東交通脆弱，只要有大雨或地震，就面臨中斷風險，往來相當不便，不用說觀光，就連居民返鄉都是問題。亟待規劃多元的替代方案，包含高速公路、新鐵路路線、海上觀光與提升空運運能等，原本單純的建設陷入政治之爭後，讓問題複雜化。

最後，觀光署今年推出「台灣魅力‧驚喜無限」(TAIWAN——Waves of Wonder)口號，這正是外國人認為台灣所欠缺的，觀光內容缺乏深度，應設法結合歷史、藝術、文化、科技、美學、宗教、美食與生態等元素，打造具有魅力的旅遊行程，而非只是空泛的絢麗口號。

交通部 觀光

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