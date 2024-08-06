陸鋼產能過剩 衝擊市場

國際廢鋼原料價格上漲，鋼筋製成品價格卻大跌，原料與成品行情漲跌相互矛盾，業界指出，中國大陸鋼鐵產能過剩，在外溢效應下，直接攻擊到國內電爐煉鋼產銷生態，導致市場失序。

上市電爐廠主管指出，這波鋼價低迷，不論是高爐或電爐鋼廠，都受困於大陸鋼鐵供給量太大，價格不斷下跌，拖累整體鋼鐵產業。

以台灣電爐煉廠生態為例，豐興（2015）、海光、東鋼等電爐廠以廢鋼為原料，生產小鋼胚半成品，下製程再做出鋼筋。但大陸與俄羅斯鋼廠以鐵礦砂為原料，用高爐生產小鋼胚，隨著近期鐵礦砂價格崩跌，今年至今已經重挫25%、近月來下修逾5%，鐵礦煉鋼比廢鋼煉鋼便宜很多，煉製出小鋼胚半成品價格更低。

影響所及，國內多家電爐廠乾脆不再用廢鋼煉鋼，直接向大陸以及俄羅斯採購小鋼胚半成品，再軋延成鋼筋，導致整個電爐煉鋼產銷秩序崩解，鋼筋行情被迫一跌再跌。

上市鋼廠表示，市場期待在全球性股災催化下，美國聯準會將放大降息幅度，若美國9月成功降息0.5%，鬆綁資金進到各產業，對用鋼需求將有重大助益。