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享沐時光培訓計畫 10位主管取得美國飯店業協會國際證照

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
享沐時光培訓計畫，助10位主管取得美國飯店業協會國際證照。享沐時光提供
享沐時光培訓計畫，助10位主管取得美國飯店業協會國際證照。享沐時光提供

享沐時光莊園渡假酒店傳來喜訊，共有10位主管在公司培訓計畫中，成功考取了美國飯店業協會國際證照，分別有專業顧客服務國際認證（CGSP）、餐旅業部門培訓師（CHDT）與餐旅業督導主管國際認證（CHS）。

享沐時光董事長李右任表示，因緣際會下接觸到美國飯店業協會的培訓計畫，這批主管在過去幾個月的培訓期間，接受了承珍國際餐旅公司量身訂製的專業課程，內容涵蓋了美國飯店業協會國際證照所要求的各方面知識和技能，提供員工完善的培訓計畫與晉升機會，提升服務品質的不懈追求，也證明公司對高標準服務品質的堅持。

承珍國際餐旅執行長張家珍說，課程不僅提升員工的專業技能，更讓他們能夠獲得國際認可的證照，結合美國飯店業教育學會（AHLEI）的國際餐旅證照課程，這對他們的職業生涯有極大幫助。

參與培訓的員工也紛紛表示，這些課程不像傳統理論課程枯燥乏味，透過老師活潑生動的上課方式，還添加許多互動式教學，例如角色扮演、分組個案討論等，不僅能實際運用在工作上，更讓他們對服務有了全新的理解。

透過這次合作，享沐時光的員工將能夠提供更卓越的顧客體驗，真正做到承珍國際餐旅所傳遞的理念：「承諾服務，珍惜所託」。

李右任強調，享沐時光將繼續投入更多資源與精力在人才培育領域，相信這10位主管的努力與成就，也將為公司注入更多正能量，為未來的發展奠定更堅實的基礎，提供給蒞臨享沐時光的客人最佳品質服務。

美國 董事長

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