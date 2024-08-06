鋼筋價大跌 買家看壞後市 建築用鋼進入整理期

電爐煉鋼廠豐興（2015）昨（5）日盤價大幅下修，由於買家看壞後市，下單縮手，本周廢鋼每公噸降300元，鋼筋大跌400元，市場跟進後，鋼筋價落到1.81萬至1.83萬元，下探二年低點。豐興採取限量接單，多家鋼廠跟進跌價，鋼筋等建築用鋼進到整理期。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情偏多，美國大船廢鋼上周無報價，美國貨櫃廢鋼漲至每公噸348美元，日本2H廢鋼上漲以360美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸102.1美元漲至103.6美元。

鋼筋盤價大跌

國際鋼鐵原物料行情轉強，但昨天豐興廢鋼與鋼筋卻大幅下修，尤其是鋼筋每公噸降400元，與長期來200元上下調幅相比較，本周鋼筋跌勢更顯強烈。豐興新價廢鋼每公噸1萬元，鋼筋盤價1.83萬元，型鋼平盤2.62萬元。

豐興表示，目前市況相當嚴峻，國際廢鋼雖然上漲，但是中國大陸以及俄羅斯的小鋼胚半成品一直跌價，鋼筋需要跟符合市況跟跌，否則價格高掛卻賣不動，買賣雙方僵持、市場長期空轉也不是辦法。

另有上市煉鋼廠主管說，豐興鋼筋跌400元，出廠價格來到1.83萬元，為近二年來的低點，主要在於拉近與南部鋼廠差距。

近期進口廢鋼價格上揚，加上近來新台幣匯率趨貶，海外廢鋼採購成本更高，但現實面鋼筋價格漲不動，而且市場不斷殺價接單，南部鋼廠數周前就直接降到每公噸1.81萬元接單，直接影響豐興盤價結構，即便海外廢鋼原料上漲，豐興也只能被迫降價。

目前鋼筋買家有恃無恐，趁市場不景氣大砍價格，買賣雙方較勁拉扯，鋼廠退居下風，豐興昨鋼筋跌幅擴大，易昇、慶欣欣等業者跟進大降價，交易價落在最低每公噸1.81萬元；由於買方仍不善罷干休，揚言鋼筋要落到每公噸1.8萬元甚至更低才出手，殺價氣氛濃厚。

上市電爐廠主管說，受到供給過剩影響，加上目前歐美企業處於暑休期間，買家需求偏弱，整體觀察來看，鋼市第3季恐怕已泡湯，期望第4季傳統鋼鐵旺季，同時年底前各營建工地進到完工入帳熱季，端看屆時鋼筋等建築用鋼需求能否有效提升。