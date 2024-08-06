快訊

午後大雷雨 觀察2熱帶擾動是否成颱 吳德榮曝對台影響

道瓊崩逾千點、史指重挫3% 創美股近2年最糟單日走勢

國際拳總記者會陷混亂 再稱林郁婷不符參賽資格

鋼筋價大跌 買家看壞後市 建築用鋼進入整理期

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
電爐煉鋼廠豐興昨（5）日盤價大幅下修。 聯合報系資料照
電爐煉鋼廠豐興昨（5）日盤價大幅下修。 聯合報系資料照

電爐煉鋼廠豐興（2015）昨（5）日盤價大幅下修，由於買家看壞後市，下單縮手，本周廢鋼每公噸降300元，鋼筋大跌400元，市場跟進後，鋼筋價落到1.81萬至1.83萬元，下探二年低點。豐興採取限量接單，多家鋼廠跟進跌價，鋼筋等建築用鋼進到整理期。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情偏多，美國大船廢鋼上周無報價，美國貨櫃廢鋼漲至每公噸348美元，日本2H廢鋼上漲以360美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸102.1美元漲至103.6美元。

鋼筋盤價大跌
鋼筋盤價大跌

國際鋼鐵原物料行情轉強，但昨天豐興廢鋼與鋼筋卻大幅下修，尤其是鋼筋每公噸降400元，與長期來200元上下調幅相比較，本周鋼筋跌勢更顯強烈。豐興新價廢鋼每公噸1萬元，鋼筋盤價1.83萬元，型鋼平盤2.62萬元。

豐興表示，目前市況相當嚴峻，國際廢鋼雖然上漲，但是中國大陸以及俄羅斯的小鋼胚半成品一直跌價，鋼筋需要跟符合市況跟跌，否則價格高掛卻賣不動，買賣雙方僵持、市場長期空轉也不是辦法。

另有上市煉鋼廠主管說，豐興鋼筋跌400元，出廠價格來到1.83萬元，為近二年來的低點，主要在於拉近與南部鋼廠差距。

近期進口廢鋼價格上揚，加上近來新台幣匯率趨貶，海外廢鋼採購成本更高，但現實面鋼筋價格漲不動，而且市場不斷殺價接單，南部鋼廠數周前就直接降到每公噸1.81萬元接單，直接影響豐興盤價結構，即便海外廢鋼原料上漲，豐興也只能被迫降價。

目前鋼筋買家有恃無恐，趁市場不景氣大砍價格，買賣雙方較勁拉扯，鋼廠退居下風，豐興昨鋼筋跌幅擴大，易昇、慶欣欣等業者跟進大降價，交易價落在最低每公噸1.81萬元；由於買方仍不善罷干休，揚言鋼筋要落到每公噸1.8萬元甚至更低才出手，殺價氣氛濃厚。

上市電爐廠主管說，受到供給過剩影響，加上目前歐美企業處於暑休期間，買家需求偏弱，整體觀察來看，鋼市第3季恐怕已泡湯，期望第4季傳統鋼鐵旺季，同時年底前各營建工地進到完工入帳熱季，端看屆時鋼筋等建築用鋼需求能否有效提升。

豐興 鋼鐵

延伸閱讀

千金股數量近腰斬 台股19千金榮景瞬變10千金

股市大跌加劇避險需求 比特幣重挫至數月低點

台股大跌經長喊大家要有準備 藍委：不要雪上加霜

台股大跳水！失守2萬點大關 重挫1,807點收19,830點 台積電大跌逾9%

相關新聞

鋼筋價大跌 買家看壞後市 建築用鋼進入整理期

電爐煉鋼廠豐興昨（5）日盤價大幅下修，由於買家看壞後市，下單縮手，本周廢鋼每公噸降300元，鋼筋大跌400元，市場跟進後...

陸鋼產能過剩 衝擊市場

國際廢鋼原料價格上漲，鋼筋製成品價格卻大跌，原料與成品行情漲跌相互矛盾，業界指出，中國大陸鋼鐵產能過剩，在外溢效應下，直...

智慧經營／台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟 44年中鋼人 傳承經驗

台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟5月從中鋼董事長職位退休，管理的工作驟減九成以上。他向友人說，從今以後「管竹、管山、管水，歡喜自...

數位沛方／中小企操作 google 廣告…兩重點

前陣子受邀到高雄分享一般中小企業如何利用Google廣告來提升企業能見度與業績，在課後交流的時候，發現有些企業對廣告不了...

發現薇趨勢／迎接生成式藝術浪潮

當人工智慧生成的文字、圖片與影像引爆全球，有一個產業正因此躍入大眾視野，那就是「生成式藝術」產業。

商業興觀點／數位孿生驅動製造升級

在今年的Computex大會上，輝達執行長黃仁勳再次掀起了AI的旋風。他重點介紹了NVIDIA Omniverse平台對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。