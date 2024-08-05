數位沛方／中小企操作 google 廣告…兩重點

前陣子受邀到高雄分享一般中小企業如何利用Google廣告來提升企業能見度與業績，在課後交流的時候，發現有些企業對廣告不了解，導致遇到不肖業者時，根本無法判斷廣告代理商的優劣與其應盡事項，最後花了錢又沒成效，還失去對於網路行銷的信任，甚至放棄經營網路行銷，最後市場被競爭對手給整盤端走。

遇到這樣的情況，我都會先詢問對方，一個月預期投入的廣告預算有多少，因為對於廣告代理商來說，廣告費其實都是被google和meta（FB和IG的母公司）給賺走，他們真正可以賺的就是額外的服務費，一般來說金額會落在廣告費的20%內，也就是如果打算投入10萬元的廣告預算，那就要另外支付給廣告代理商兩萬元左右的代操服務費。

通常我會建議，如果中小企業一個月網路廣告預算不高，那就乾脆自己來學習投放廣告，一來節省下一筆服務費，二來可以更有彈性的操作廣告來改善成效。

在自己操作廣告的時候，有幾點務必要多留意，以下兩個重點提供參考。

一、廣告文案務必從用戶思考

很多企業在寫廣告文案時，會一股腦地寫出自己有哪些優勢，希望能藉此吸引客戶上門，但實際上，這些事消費者可能完全不在乎。最理想的做法，應該是先了解用戶真正在乎的事情是哪些，再結合公司的優勢來撰寫廣告文案。

如果不知道用戶在乎的是什麼，也可以用生成式AI（chatgpt、copilot、gemini等）來提問，了解目標客群在購買自家類型的商品時，到底會在乎哪些事情，透過這樣的方式，就可以掌握基本的需求，寫出來的廣告文案就會更具吸引力。

二、廣告只是幫你帶來人流，最終能否成交仍視廣告連結頁面的資訊

很多人下了廣告，看到廣告後台有點擊，就會覺得應該會有訂單開始進來，但實際上，想要消費者買單，廣告連結到的頁面及網站才是真正關鍵。

試想，如果你今天看到一張傳單上的商品覺得很吸引人，結果走進去店裡面之後卻發現這個店家看起來房屋老舊、凌亂不堪、想找的東西都找不到、店員也不知道怎麼跟你介紹這支產品，你還會有興趣想要買嗎？

同樣的情況，如果網站上面消費者找不到一些重要資訊，同時網站又跑不動或看起來動線凌亂，那肯定也會立刻就想離開。

有時候廣告成效不理想，我們最好要從頭開始檢視問題可能發生的地方，有些代理商因為調整網站對他來說沒有收入，且可能會影響到廣告投放的時間點，所以會選擇放棄和客戶溝通這個部分，但缺了這個部分，即便持續投入廣告費用，能帶來的回報通常會讓企業主覺得跟投入不成正比。

想要讓廣告花費有一個比較好的投資報酬率，其實需要做好非常多的事情，當中甚至有些和廣告操作本身無關，希望以上這兩個小細節，可以讓企業更清楚知道，如何讓代理商幫你或自行調整文案，或網站中還需要增加哪些資訊，才能夠讓消費者更樂意購買你的商品。