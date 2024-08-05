智慧經營／台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟 44年中鋼人 傳承經驗

台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟5月從中鋼（2002）董事長職位退休，管理的工作驟減九成以上。他向友人說，從今以後「管竹、管山、管水，歡喜自在」，展現人生的新境界。不料包括國立中山大學與中正大學積極邀約，他可能在秋季進到校園與菁英學子交流，貢獻集團事業與跨國經營的專才，持續發光發熱。

困頓中沈潛 自我修練

熟識翁朝棟的友人說，「他真的太強了」，沒見過這麼有韌性的人。面對職場上最低潮之時，朋友曾送他一首作家李敖的詩「我將歸來開放」：

因為我從來是那樣，

所以你以為我永遠是那樣。

可是這一回你錯了，

我改變得令你難以想像。

壞的終能變得好；

弱的總會變得壯；

誰能想到醜陋的一個蛹，

卻會變成翩翩的蝴蝶模樣？

一朵入夜的荷花；

像一隻歸巢的宿鳥；

或像一個隱居的老哲人，

我消逝了我所有的鋒芒與光亮。

漆黑的隧道終會鑿穿；

千仞的高崗必被爬上。

當百花凋謝的日子，

我將歸來開放！

事實證明，翁朝棟真的做到了。他在困頓中沈潛、自我修練、不斷壯大，終能在極境中逆轉勝、歸來開放，不但當上中鋼總經理、董事長，而且得到政府高度信任，在65歲屆齡退休後，再延任五年，寫下職涯傳奇。

翁朝棟說，前後在中鋼服務44年又三個月，是中鋼史上工作最久的中鋼人。他將個人職涯概分幾個階段。

串聯產業鏈 走長走遠

首先，進中鋼從基層做到行政部門副總經理；第二階段，是外派中聯資源任董事長，這期間他遠赴越南建廠，同時與日本製鐵合作經營；第三，回台後接任中鋼總經理、董事長。

而人生接下來的階段，他將到中山大學與中正大學，與學子交流，貢獻個人經營管理心得。

翁朝棟指出，他一路走來受到太多人的給予，內心萬般感謝，期待所有好朋友未來繼續支持中鋼、支持台灣的鋼鐵產業。

他並借由宋代詞人辛棄疾的《西江月》表達心境，「萬事雲煙忽過，一身蒲柳先衰。而今何事最相宜？宜醉、宜遊、宜睡。…老翁依舊管些事，管竹、管山、管水」。

翁朝棟擔任中鋼董事長七年餘，過程中與台灣各行各業一同歷經了美中貿易戰、新冠疫情、地緣政治衝突等歷史級別的全球重大事件洗禮，未來更須面對氣候變遷、碳中和等重大議題的挑戰，他念茲在茲的是，中鋼應持續攜手國內鋼鐵產業鏈，共同朝低碳轉型之路穩健前行。

他分析，國內發展精緻鋼廠的方向正確，關鍵在於精緻鋼廠是「產業鏈」的概念，上游做出頂級鋼材，中下游能不能跟得上、用得到？精緻用鋼的產業鏈需要串起來，才能走長走遠。

平常日理萬機慣了，如今卸下龍頭鋼廠董事長職務後，翁朝棟仍然精神奕奕，「管竹、管山、管水」，徜徉山水、陶醉湖光山色間不亦樂乎，退休反而是人生新境界的開始。今年秋天進到大學學術殿堂，將再譜寫另個人生篇章。