CSD中衛幽默聯名Durex杜蕾斯 推出衛生套造型鋁箔包口罩

保險套怎麼比臉還大？台灣時尚口罩第一品牌CSD中衛創意出擊，聯手全球知名衛生套品牌「Durex杜蕾斯」，推出史上最巨「XXXXL適用」衛生套造型包裝，裏頭裝著強調輕、透、薄的「CSD x Durex聯名3D立體口罩」。

這款前所未見的幽默聯名作品，讓看到的人忍不住露出尷尬又不失禮貌的微笑。

CSD中衛行銷經理周令怡說，中衛特別企劃，攜手杜蕾斯一起守護大家的上半身和下半身。

尤其，大熱天戴口罩不容易，為了讓民眾能夠在酷暑時節依舊舒適戴口罩，中衛「輕、透、薄」3D立體口罩，與衛生套品牌「杜蕾斯」聯名合作，幽默推出「XXXXL適用」杜蕾斯造型包裝的聯名口罩，比衛生套尺寸放大9倍的趣味包裝，預料一推出將引發消費者熱烈討論。

周令怡說，中衛設計團隊是以杜蕾斯商標框為發想靈感，以圓形基礎發展出融合杜蕾斯商標以及CSD字母的連續不規則圖騰，其中還巧妙置入套套「長短不一」的變化，讓聯名口罩趣味性十足。

除單片裝口罩，中衛還設計「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」，輕薄透的透明盒中內含一片「CSD x Durex聯名3D立體口罩」、一盒杜蕾斯AIR輕薄幻隱激潮裝衛生套3入裝，與4片CSD中衛3D彩色口罩。

幽默的「CSD x Durex聯名3D立體口罩」只送不賣！即日起至8月10日期間，CSD中衛攜手Durex杜蕾斯於電商平台momo舉辦品牌聯合慶祝活動，購買限定含衛生套之組合商品，即贈一盒「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」。

即日起至8月31日止，至CSD中衛以及Durex杜蕾斯的momo官方直營店，購買CSD中衛醫療口罩3D成人立體款全系列，或Durex杜蕾斯衛生套全系列，則贈送「CSD x Durex聯名3D立體口罩」1片，單筆訂單不累贈，贈完為止。