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奧運體操／中日選手接連失誤！唐嘉鴻掉槓仍摘銅 中華隊再添獎牌

慶奧運羽球金牌連霸 歐客佬優惠加碼送金牌咖啡免費喝

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
慶奧運羽球金牌連霸，歐客佬優惠加碼送金牌咖啡免費喝。業者提供
慶奧運羽球金牌連霸，歐客佬優惠加碼送金牌咖啡免費喝。業者提供

全民同慶李洋、王齊麟「麟洋配」在2024巴黎奧運羽球男雙，為台灣再奪奧運金牌，宣布自8月7日起，凡來店消費滿200元即送金牌配方精品掛耳咖啡1包，每人每天限換1包，總計2萬包，數量有限、送完為止。

歐客佬咖啡表示，台灣各項的成就聞名世界；體育項目更是常常讓國際各國看到豐碩實力，今年適逢奥運年及中秋節檔期，即日起至9月30日止，超值優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，讓民眾用更優惠價格品嚐高品質的精品咖啡，是歐客佬對咖啡產業推廣的最大成就，也分享給全民共享，送禮自用都超值。

歐客佬精品咖啡長期深耕與世界咖啡產區農民契作創造永續價值，讓咖啡農能得到更合理的利潤，進而協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡。

多年來，歐客佬專注於深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有全台咖啡品項最多的商家。

另一方面，歐客佬精品咖啡獲2024年第15屆台中市十大伴手禮「金口碑獎」，已是連續五年獲獎，儼然成為送禮的最佳選擇。

歐客佬自咖啡產地直接採購進口，產銷合一，咖啡品項多達上百款，亦提供企業客製服務，滿足商務送禮的預算需求之外，更提供廣大民眾和企業可選購應景中秋禮品。

中秋節 咖啡

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