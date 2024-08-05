廣達AI大將領軍ABAC提「數字貿易協定」獲各國領袖點頭

亞太經濟合作組織（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）2024年度第三次理事會會議，於8月1日正式在日本東京登場，而這也是「ABAC企業諮詢會議」，繼2018年以來時隔6年再度來到日本舉辦。而代工大廠廣達（2382）技術長張嘉淵，也作為我國ABAC代表，與各國企業領袖代表一同搭機前往，親自就亞太貿易框架進行深度討論、並交換意見。

亞太經濟合作組織旗下工商諮詢理事會（ABAC）為內部唯一官方私營的諮詢機構，該組織主要需提供領導人各種諮詢，成員主要是由亞太經合組織21個經濟體，以及來自各地的工商界代表所組成，而每個國家和地區最多只能推派出三名代表。我國代表廣達技術長張嘉淵，已連5度出任ABAC代表，而這次同時也出任ABAC人力發展工作小組「人力和技能發展的數位轉型」的優先領域召集人。

據悉，2024年度APEC第三次企業諮詢會議，首日就在日本首相岸田文雄鼓舞人心的演講之下正式登場。岸田文雄除了向眾人再度闡述ABAC團隊在指導APEC領導人方面所擁有的力量。他也強調，APEC-ABAC介面是 APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation 的一個重要方面，必須得到重視、保護和不斷加強。

事實上，ABAC面對在美中之間緊張局勢及軍事衝突導致分裂的情況，特地彙總政策建議，提出地區內數字化的促進和氣候變化對策是當務之急，而這也是此次會議的重頭戲，團隊將盡全力爭取、以經濟合作為槓桿實現可持續發展。並且該建議也將於今年11月在秘魯舉行的APEC首腦會議中，正式向上提交。而該協議主要用以主張在地區內讓中小企業能利用無紙化交易和人工智能（AI）等數字手段，構築自由貿易區。