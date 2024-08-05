全家打造永續食品 成為首個導入全穀標章通路

全家（5903）積極打造永續食品生態圈，5日宣布攜手穀研所及台灣穀物產業發展協會發布，「全家」匠土司之「小麥胚芽土司」與「新纖麥土司」通過「全穀標章」驗證，成為市場第一款獲證全穀含量25%以上的麵包，亦為第一個導入「全穀標章」的零售通路。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，全家於2018年即宣示啟動食品少添加革命，在自有鮮食與FamiCollection上全面導入Clean Label潔淨標章後迄今，架上常態性超過8成以上商品都符合Clean Label標準、減少允用添加物3至9成。

黃正田指出，觀察疫後催化健康飲食趨勢更盛與熟齡人口增加，全家攜手穀研所及穀物產業發展協會導入「全穀標章」，旗下福比麵包廠所生產，已獲得有Clean Label雙潔淨標章與碳足跡標籤的「小麥胚芽土司」與「新纖麥土司」，再添「含25%+全穀」標示，方便消費者可透過標章快速掌握全穀含量。

後續將陸續推出全麥穀物雙果土司、莓果麥麥三重奏等新品，提供全穀含量最高超過51%的選擇，富含膳食纖維營養，減少精緻澱粉攝取，支援消費者的綠色飲食新生活。

中華穀類食品工業技術研究所副所長陳怡宏表示，全穀是指運用整顆穀粒的胚乳、胚芽及麩皮，富含膳食纖維、維生素及抗氧化物質等營養成分的優質碳水化合物，每日全穀攝取量應達48克可有效提升健康，而以全穀標章幫助消費者易辨識、易計算每日攝取量乃全球趨勢。

全家從商品採購到共同開發，攜手永續供應商、消費者共同關注生態多樣性，推出FamiCollection果乾新品「紫斑蝶土芒果青」，為保育每年冬季大量遷徙至台灣南部的紫斑蝶，全家攜手供應商豆之家，採用來自紫斑蝶棲息地「茂林」地區，以友善農法種植的土芒果，製成FMC紫斑蝶土芒果青於全台販售。

並且全家將參展8月8日至8月10日於台北世貿一館所展開的亞太永續博覽會，以「食品永續、多元共融、環境教育」三大展區為主題，「永續良品區」是以「全家」永續食品生態圈為概念，完整呈現Clean Label、碳足跡標籤、友善食光，以及全新導入的全穀標章等自有商品；「DEI商店」則可深入了解全家與ONE-FORTY合作，以東南亞移民工需求為出發而啟動的「移民工友善服務計畫」；不可錯過「綠色教室」，以互動遊戲展示「全家」攜手RE-THINK所推出的「全民回收新運動-全家一起學回收」3年環境教育公益計畫，邀請消費者來「全家永續研究室」體驗，於日常生活中輕鬆響應，成為永續行動實踐家。