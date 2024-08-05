台新藥眼部術後新藥 APP13007 加拿大市場授權 Apotex 公司

台新藥（6838）台新藥國際合作再下一城，該公司5日宣布，將治療眼部手術後發炎及疼痛專利新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）加拿大市場商業化銷售獨家權利，授權給加拿大的Apotex公司。

這次授權交易包含簽約金、發展里程碑金、權利金以及銷售里程碑金等，以及於合約期間內的其他對價。

台新藥表示，APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）今年3月4日獲得美國FDA批准上市，這是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。

此創新製劑以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續 14 天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解，在三期臨床試驗證明APP13007在統計學上顯著優於安慰劑（p<0.001）。

根據Apotex的市場分析，加拿大一年約有50萬件的眼科手術，單方及複方類固醇眼藥水的市場規模大約3,600萬美元，並以每年5%的速度成長。

台新藥總經理兼執行長許力克表示：「台新藥很榮幸能與歷史悠久、聲譽卓著的Apotex合作，他們引進一系列眼科新藥進入加拿大市場的布局，讓我們對未來APP13007在加拿大市場蓬勃發展充滿信心。我們期盼與 Apotex 團隊合作，將這種差異化的新治療提供給加拿大的醫師和患者。」

Apotex 總裁兼執行長 Allan Oberman 表示：「我們很高興為加拿大患者提供 APP13007此一用於治療眼科手術後發炎和疼痛的新選擇。包括我們的眼科產品，我們持續擴大在新藥的產品組合，運用我們的商業化能力，使我們能支持更多患者走向健康。」