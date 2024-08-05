選出優質公廁服務 績優公廁評比民眾投票開跑

為鼓勵公私部門提供優質的公廁空間與品質服務民眾，環境部今年辦理「『我家公廁超級讚』績優公廁評比活動」。考量公廁所提供的服務要能符合民眾的感受與期待，環境部於今年評比首次導入民眾投票機制，力邀民眾共同參與遴選出心目中的優質公廁。

本次參選優質公廁數49處，將選出28處。環境部表示，民眾投票時程自今年8月15日起至9月15日止，活動期間民眾可至活動專屬網站投票給心目中的績優公廁，每人每日共可投4票（企業提供類、交通場站類、觀光遊憩類及縣市政府推薦類各1票）民眾票選分數，將占績優公廁評分的10％，讓民眾來票選出心目中的優質公廁。參與票選的民眾，環境部也規劃抽獎活動，將抽出10位幸運兒各獲得10萬點綠點（價值1,000元，不重複獲獎）。

環境部環境管理署指出，今年度績優公廁評比有三大創新；第一是「參賽類別擴大新增『企業提供類』」，除了整合既有的超商、加油站外，也擴大納入連鎖速食店，期望藉此樹立典範，吸引更多企業及民間單位投入公廁管理。第二為「新增『績優性別友善公廁』及『績優清潔單位』獎項」，以鼓勵尊重多元性別需求與致力提供乾淨舒適廁所的管理單位與清潔人員。再來，則是「導入民眾投票機制」，希冀透過重重審核而遴選出來的績優公廁是符合使用者需求的公廁，讓民眾使用公廁時能感到安心及舒適。

中獎名單預計於10月30日前公布於「環境衛生管理資訊系統」，並同步以e-mail通知中獎者，接獲通知的民眾請務必於7個日曆天內回覆相關資訊，逾期將視為放棄獲獎資格並由備取民眾進行遞補。您的一票，都是公廁品質提升的動力！環境部竭誠邀請您拿起手機，一同為優質公廁「讚聲」。