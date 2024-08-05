麟洋配獎金拿來買新婚房？ 專家推薦雙北三種選擇

李洋、王齊麟在奧運男子羽球雙打再度奪金，國光獎金2,000萬到手，專家說，二人若想在雙北置產，有三種選擇。

李洋上次東京奧運拿金牌後，為父母在林口買了一間房子。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於李洋表示是「最後一舞」，決定退休，而體育署則表示，將延攬李洋到國立體育大學擔任副教授，因此李洋這次拿到獎金，仍可考慮在林口置產，距離體育大學不遠，可以就近上課。

選擇1：林口生活圈 十年內三房大樓物件

台灣房屋林口三井捷運旗艦店店東周起帆表示，近年常看到李洋在林口逛街用餐，應該對林口生活圈頗融入。若以月領獎金12.5萬，並全額作為房貸費用，以30年期推算，可購買3,000萬左右大樓。建議可選擇機能較完整的林口站周邊，也就是林口中前段，仁愛路、八德路和文化三路一帶，可買到十年內三房大樓產品。

由於該區段學區為麗林國小和新林國小，都是搶手且有外師的雙語學校，幾乎年年額滿，及早布局也可以為未來結婚生子預先規劃。

選擇2：李洋父母住的中永和地區 可選購左岸重劃區五年內大樓

另外若想在新北置產，在李洋爸媽習慣的中永和，可選購華中橋左岸重劃區中原路一帶，該重劃區的遠雄系列案有不少五年內的大樓可選擇。

選擇3：王齊麟內湖老家地區 可買民權東路圓環中古大樓

至於傳出準備結婚的王齊麟，若想要在老家內湖附近置產，也可考慮購買成功路三、四段，或民權東路六段圓環一帶的中古大樓，若想買新大樓，則可參考四期、五期住宅，為未來新婚做規劃。