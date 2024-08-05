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國際原物料上漲 豐興鋼筋、廢鋼反跌

中央社／ 台北5日電

豐興鋼鐵今天公布本週國內鋼筋、廢鋼、型鋼產品盤價。國際原物料上漲，僅型鋼維持平盤，而廢鋼終止連續多週平盤，每公噸調降300元至1.02萬元，鋼筋價格每公噸下跌400元至1.89萬元。

國際原物料走勢持平，下游買盤觀望，促使國內鋼筋報價維持平盤，豐興上週報價持平。

豐興表示，以國際原料行情來看，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每公噸上漲至360美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸上漲至348美元，澳洲鐵礦砂由每公噸102.15美元，上漲至每公噸103.6美元。

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