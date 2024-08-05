信義房屋攜手豐裕里共融計畫 打造動物友善社區

社區服務的重要關鍵是從社區的角度出發，讓生活環境更好；信義房屋中都店自今年五月起，協助豐裕里打造五座「動物共融基地」，讓社區裡的流浪貓狗有地方遮風避雨，也避免善心人士餵食造成環境髒亂，今年颱風過後，中都店同仁也主動挽袖清掃街道、排水溝，都讓在地居民舉起大拇指說，「有信義房屋真好！」

信義房屋中都店經理施智邦表示，今年4月，在一次拜訪高雄市三民區豐裕里里長謝錫元的過程中，里長分享自己對動物的關懷，並提到自己之前曾在社區製作木製的動物之家，讓流浪動物可以小憩與覓食，但因為是木頭製作，受風吹日曬雨淋，時間一久難免腐蝕，想要重新以不鏽鋼材質製作，又沒有多餘的經費可申請，正愁不知如何是好。

施智邦得知社區的煩惱後，想到商圈內許多乙種工業區，有許多鐵工廠，他身先士卒騎著摩托車尋找材料，以不鏽鋼烤網作為底盤，不鏽鋼條加工裁切電焊，反覆與里長確認尺寸與需求，最終設計完成五個動物共融小屋，並披上有信義房屋logo x喜樂豐裕的防水帆布，讓區域內的流浪貓狗都有舒適的棲息之地。

不僅協助製作硬體，施智邦想到的更多，因為許多社區居民會質疑，小屋裡放置動物飼料餵食流浪貓狗是否造成環境髒亂或是產生更多流浪貓狗問題，提出討論後里長與當地的動保協會搭配結紮作為，讓五間浪浪小屋成為「動物共融基地」，讓居民、流浪動物都能在社區裡共融共好。

施智邦表示，深入與社區建立關係後，發現社區的痛點，例如社區裡中老年族群較多，缺少青年的想法與人力，他就帶著年輕同仁一起，每周加入社區志工隊打掃街道，雖然要八點半提早上班，但同仁都主動付出，甘之如飴，持續付出努力，甚至獲得豐裕里志工的榮譽帽。

而今年颱風過後，社區街道的排水溝堆積許多落葉，施智邦表示，許多同仁在也主動幫忙，從到職不到1個月的新人到年資10多年的資深同仁都一同響應，讓他很感動夥伴的向心力。