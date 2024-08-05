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台中機場捷運過關 「理仁泰舍」捷運宅均價破7字頭

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中機場捷運過關，「理仁泰舍」捷運宅均價破7字頭，改寫區域房價紀錄。理仁建設提供
台中機場捷運過關，「理仁泰舍」捷運宅均價破7字頭，改寫區域房價紀錄。理仁建設提供

台中軌道經濟持續發酵，位於雙樞紐文心中清站的「理仁泰舍」新案，近日也傳出破紀錄均單價。據內政部實價登錄，聯聚子品牌「理仁泰舍」均價突破7字頭，最高一筆單價更來到74.4萬元，聯聚建設子品牌北區首案，即改寫該區房價紀錄。

台中機場捷運過關，除了現行的一條綠線及規劃中的藍線外，也將出現第三條捷運橘線。近30公里長的台中捷運橘線，可從台中機場一路行經台中車站，串連軟體園區與各大商圈。

「理仁泰舍」所在文心中清站，位於捷運綠、橘線交匯，只需三站即可抵達台中市政府站、七期百貨商圈，且捷運橘線於今年7月初剛通過可行性研究，未來將開立26站點，以台中國際機場為起點，路線經水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，串連台中交通、政經、生活等重要據點。

房地產業者指出，「理仁泰舍」不僅有捷運文心中清站的利多，更有完整的生活機能，鄰近北平路商圈、天津路商圈，交通網絡透過中清路，串聯國道一號中清路交流道與台74線。

此案周邊更有立人國小、立人國中、曉明女中等明星學區，房價支撐力道強勁，具有非常高的保值與增值潛力，無論是自住、換屋或置產客群，長遠佈局來看都非常合適。

「理仁泰舍」位於台中北區緊鄰西屯區，難得有街廓完整的三面臨路基地，此次更難得為七期一線品牌聯聚建設團隊規劃的作品，緊鄰麻園頭溪水岸永久棟距，規劃均質45坪零店面純住宅，建築立面搭配宜居陽台，型塑城市美感綠洲，更高標準規劃實用公設搭配聯聚美學，而受到市場矚目。

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