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國泰航空搶學生商機 優惠機票最優7折

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國泰航空學生優惠機票最優7折，限時加贈TWD2,000機票折抵金。業者提供
國泰航空學生優惠機票最優7折，限時加贈TWD2,000機票折抵金。業者提供

國泰航空搶學生商機，推出專屬優惠機票，滿足學生旅客的各種需求，陪伴人生中每一次的起飛，凡於2024年8月31日前，由台北或高雄出發前往歐洲、大洋洲、美洲、中國大陸、東南亞、日本等63個航點的學生，於國泰航空官網輸入優惠編號TWSTUDENT，可享最優7折起的票價優惠、額外寄艙行李限額及較低更改費用。

此外，首300筆（原250筆）符合資格之預訂將獲得TWD 2,000 機票折抵金，可於下一次預訂台北或高雄出發之機票票價折抵使用。此折抵金不限學生本人使用，親友亦可適用。

而為與更多人分享學生專屬禮遇，若是成功推薦親友於官網訂購學生機票，推薦人及被推薦的學生，都可獲得額外 2,000 「亞洲萬里通」里數。

若是預計飛往倫敦或曼徹斯特的學生，預定航班更享8折優惠訂購 National Express 機場巴士往返倫敦希斯洛機場或曼徹斯特機場，讓你的留學或出遊行程更加順暢無阻。

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