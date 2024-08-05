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搶攻七夕商機 統一獻上逾4萬朵「進口空運玫瑰」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一集團今年集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho全球精品巧克力專門店等，同步獻上逾4萬朵「進口空運玫瑰花」。統一提供
統一集團今年集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho全球精品巧克力專門店等，同步獻上逾4萬朵「進口空運玫瑰花」。統一提供

今年七夕為8月10日，統一企業集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，在世界頂級玫瑰花產地之美稱的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次。「經典紅色玫瑰」更代表永垂不朽的愛情和浪漫的象徵，最適合在七夕佳節傳遞真摯愛意。

玫瑰是眾所皆知的「愛情之花」，每朵玫瑰花均放入特別設計的包裝盒，這份精緻包裝由集團團隊創新設計，外盒設計上的玫瑰花瓣翩然飄落，代表百般翩翩、萬分心動，飄落的花瓣是為了向你的心靠近，瓣瓣皆訴說著無限愛意，搭配象徵浪漫的紅玫瑰，以此向情人表達最浪漫且真摯的愛。

限量4萬多朵「進口空運玫瑰花」同步在統一企業集團7大通路品牌限量登場，8月7日至8月10日於限定7-ELEVEN門市販售，單支售價199元，並推出德國Guenthart臻愛花朵禮盒加價購優惠。康是美指定門市「進口空運玫瑰花」單支售價199元，全店消費滿額1,000元可享有99元加購優惠，全店滿額2,000元即可獲贈玫瑰花一支。

8月9日至8月10日止，統一時代百貨台北店全館指定櫃位消費滿2,000元，贈送「進口空運紅色玫瑰花」一支。統一高雄夢時代則推出全館指定櫃位消費滿3,000元即贈送「進口空運紅色玫瑰花」一支、消費滿額1,000元即可以99元加購。BEING sport 及BEING fit新朋友入會、購買教練課程，消費滿520元即送「進口空運紅色玫瑰花」一支。星巴克8月10日推出單筆消費滿1,314元，即贈送「進口空運紅色玫瑰花」一支。（數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止）。

統一企業集團獻上逾4萬朵「進口空運玫瑰」，七夕情人節傳遞無限愛意。統一提供
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