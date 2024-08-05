KURA SUSHI 藏壽司與 UNIQLO 強強聯手「UNIKURA」
KURA SUSHI 藏壽司與 UNIQLO 強強聯手「UNIKURA」強力登台，台灣首度兩大人氣日系品牌攜手合作，藏壽司與 UNIQLO「UNIKURA」UTme! 印花 T-Shirt 首度聯名限時登台，台灣限定商品 8 月登場，飽足系壽司齊發上陣。
藏壽司與 UNIQLO 的品牌設計創意皆由日本當代鬼才設計師「佐藤可士和」所擔當，兩大人氣日本品牌希望透過此次驚喜聯名系列帶给消費者全新的體驗與驚喜；日本壽司連鎖品牌藏壽司和全球知名服飾品牌 UNIQLO 在台深耕十餘載，累積了許多忠實顧客。
藏壽司表示，父親節快到了，還不知道要帶爸爸去哪裡吃飯，台灣限定商品 8 月登場，飽足系壽司齊發上陣；同時推出今夏超強聯名合作，秉持「安全、美味、舒適有趣」為核心的日本壽司連鎖品牌藏壽司攜手全球知名服飾品牌 UNIQLO，今年在日本打造「UNIKURA」UTme! 印花系列聯名後，即將要在台灣跟大家見面了，聽到台灣藏友們的呼喊，藏壽司於 8 月 8 日起，於全台藏壽司要送出限量1.7萬分的「UNIKURA 限定文件夾」。
同時，UNIKURA UTme，印花 T-Shirt 和托特包也將自 8 月 2 日起於全台 UNIQLO 指定店舖販售，為滿足饕客們對大口滿足的渴望，藏壽司將於 8 月 8 日隆重推出全新飽足推薦系列，包含期間限定的新品、「鮭魚肚佐鮭魚卵」和「柚香醃漬花枝」，一共有五款口感壽司新品。
藏壽司1977 年 5 月創業，1995 年於日本大阪成立藏壽司，以「安全、美味、舒適有趣」為品牌核心理念，獲得日本消費者的支持，並以「Food Revolution」意即「飲食的改革」為目標積極拓展市場，目前在全世界有 600 多家店舖，2014 年藏壽司正式進軍台灣，現共有 57 家分店、美國約 60 家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言