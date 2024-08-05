KURA SUSHI 藏壽司與 UNIQLO 強強聯手「UNIKURA」強力登台，台灣首度兩大人氣日系品牌攜手合作，藏壽司與 UNIQLO「UNIKURA」UTme! 印花 T-Shirt 首度聯名限時登台，台灣限定商品 8 月登場，飽足系壽司齊發上陣。

藏壽司與 UNIQLO 的品牌設計創意皆由日本當代鬼才設計師「佐藤可士和」所擔當，兩大人氣日本品牌希望透過此次驚喜聯名系列帶给消費者全新的體驗與驚喜；日本壽司連鎖品牌藏壽司和全球知名服飾品牌 UNIQLO 在台深耕十餘載，累積了許多忠實顧客。

藏壽司表示，父親節快到了，還不知道要帶爸爸去哪裡吃飯，台灣限定商品 8 月登場，飽足系壽司齊發上陣；同時推出今夏超強聯名合作，秉持「安全、美味、舒適有趣」為核心的日本壽司連鎖品牌藏壽司攜手全球知名服飾品牌 UNIQLO，今年在日本打造「UNIKURA」UTme! 印花系列聯名後，即將要在台灣跟大家見面了，聽到台灣藏友們的呼喊，藏壽司於 8 月 8 日起，於全台藏壽司要送出限量1.7萬分的「UNIKURA 限定文件夾」。

同時，UNIKURA UTme，印花 T-Shirt 和托特包也將自 8 月 2 日起於全台 UNIQLO 指定店舖販售，為滿足饕客們對大口滿足的渴望，藏壽司將於 8 月 8 日隆重推出全新飽足推薦系列，包含期間限定的新品、「鮭魚肚佐鮭魚卵」和「柚香醃漬花枝」，一共有五款口感壽司新品。