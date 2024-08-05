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奧運奪金房產也鑲金 麟洋配林口房2年增值四成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
林口文化三路一段示意圖。圖／台灣房屋三井捷運旗艦店提供
林口文化三路一段示意圖。圖／台灣房屋三井捷運旗艦店提供

台灣羽球男雙金牌組合王齊麟、李洋本屆巴黎奧運再度風光摘金，麟洋配寫下跨屆12連勝的同時，也成為奧運史上首度連霸的羽球男雙組合，衛冕成功的麟洋配，每人將進帳逾2000萬元的國光獎金，獎金如何運用再成話題，而過去兩人在2021東京奧運奪金後， 2022年初代言兼購屋，各自買下新北市林口區的「長虹交響苑」新成屋。

台灣房屋觀察林口文化三路一段的新成屋平均成交行情，2022年大約落在45萬元，如今均價已來到55.9萬元，漲幅超過2成，其中「長虹交響苑」2022年平均單價為45.8萬，今年高樓層戶別的成交單價，已見6字頭，保守估計麟洋配房產已大幅增值約四成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，麟洋配2022年購屋的林口文化三路一段，鄰近三井Outlet、林口行政園區及國際媒體園區，是現今林口新市鎮的發展核心，且附近的麗林國小、新林國小，皆為新北市的額滿明星學校，因此買氣相當旺盛，房價表現穩健；加上「長虹交響苑」社區距離機場捷運A9林口站僅約500公尺，往來台北市或出國比賽都相當方便，且該社區坐擁三面臨路的千坪大基地，又有知名上市櫃建商品牌加持，因此近年漲勢鮮明，使黃金男雙的獎金、房價皆豐收。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國光獎金可以採一次領走2000萬，或是一個月領12.5萬，金門縣政府還將加碼550萬，李洋若一次領，退役回金門置產，以全新透天1200萬可以免貸款買兩棟都沒問題。

若想在新北置產，可採月領並全額作為房貸費用，以房貸30年期推算，可以購買3000萬左右的大樓，在李洋爸媽習慣的中永和，可選購華中橋左岸重劃區中原路一帶，該重劃區的遠雄系列案有不少五年內的大樓可選擇。

張旭嵐指出，至於王齊麟若要在老家內湖附近置產，也可望購買成功路三、四段，或民權東路六段圓環一帶的中古大樓，若想買新大樓，則可參考四期、五期住宅，為未來新婚做規劃。

林口長虹交響苑近年均價統計。資料來源／台灣房屋
林口長虹交響苑近年均價統計。資料來源／台灣房屋

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