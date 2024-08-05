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雙北交易最火10條路曝 新北這路均價2500萬買家最強

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
林口房市示意圖。記者游智文攝影
林口房市示意圖。記者游智文攝影

永慶房產集團盤點雙北市住宅近一年熱門路段的交易價量，新北中和區「景平路」以242件居冠，平均一個月成交20戶，台北市部分，位於中山區的「林森北路」以160件的交易量為北市最多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，景平路為中和主要交通幹道，沿線有秀朗橋、景平、景安、中和4個捷運站，區域有不少小坪數電梯套房物件，因此有不少房屋總價落在首購族可負擔的範圍內，帶動區域房市熱絡。

新北市其他熱門購屋路段，依序包括三峽區大學路、淡水區北新路、林口區文化三路一段，淡水區學府路。

其中，位居第四的林口「文化三路一段」，街廓新穎，有機捷林口站，且公車密集，受到不少雙北購屋族群的青睞。數據顯示，近一年文化三路一段交易平均總價2518萬元，遠高於其他熱門路段，顯見當地購屋人負擔能力強。

台北市住宅近一年熱門交易路段，前三名分別為中山區的林森北路、內湖區的民權東路六段和信義區的吳興街。

陳金萍指出，林森北路生活圈有不少娛樂場所，房價較親民，區域內以低總、小坪數的中古大樓為交易主力，每坪單價約7字頭，總價在1200萬元上下，獲得不少單身、小資族群青睞。

位居第二的民權東路六段，陳金萍分析，內湖區受惠於科學園區的發展，帶動當地人口流入。民權東路六段前半段屬四期重劃區，街廓寬敞、綠覆率高的生活環境，且新成屋在當地相對稀有，受到不少買方的青睞。

民權東路六段後段則鄰近捷運葫洲站，又有明星學區麗湖國小加持，生活機能強，長期受自住族群歡迎。

吳興街生活圈較靠近山邊，發展較早，多為老舊巷弄，區域內物件也多為屋齡35到40年左右的舊公寓，該區也為蛋黃區中的房價凹陷區。數據顯示，近一年交易量為126件，平均單價為67萬元，親民的房價受到不少消費者的喜愛。

近一年台北市住宅熱門交易路段。永慶房屋提供
近一年台北市住宅熱門交易路段。永慶房屋提供
近一年新北市住宅熱門交易路段。永慶房屋提供
近一年新北市住宅熱門交易路段。永慶房屋提供

房價

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