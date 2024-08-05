新青安上路滿一年 近6成民眾盼成常態政策

新青安政策上路滿一年，民眾還滿意嗎？經調查顯示，近六成的民眾希望成為常態性政策，對6月底提出的精進方案亦有八成支持度，另，普遍認為貸款年限延長至40年沒有很必要。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）7月19日針對「新青安房貸政策調查」進行網路民調，截至26日止，總計回收有效問卷1,139份。

調查結果顯示，平均有66.2%民眾認為有助於減輕年輕人購屋負擔，其中南部地區認同度更高達71.6%；另有平均57.0%民眾希望政府將新青安列為常態性政策，其中更以20-30歲的民眾的64.6%為最高，突顯年輕世代對購屋補貼的強烈需求。

新青安的各項優惠條件普遍受到認同，但以貸款年限延長至40年的必要性最低，據今年4月同項調查亦顯示，僅約有20%會使用40年優惠房貸，低於30年的31.1%及20年以下的27.1%，畢竟40年房貸要繳交的利息總額很可觀，在房貸壓力及利息支出的權衡下，30年房貸顯然已足矣。

新青安助長投資的議題近期也是高度討論，調查顯示平均約有五成左右民眾有此疑慮，50歲以上更有62%認為有相關；但實際上63.8%民眾真正最關心的，反倒是5年寬限期屆滿後的付款壓力，以及62.7%民眾認為利息支出總額過高的缺點等。

為防止投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，杜絕不符購屋自住的投機行為，行政院會於6月底通過新青安貸款精進措施，包括借款人限申貸一次、新貸戶徵提自住切結書等，亦獲得8成民眾高度支持。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，新青安已近屆滿一年，應該加以檢討，調查顯示有將近7成民眾支持新青安政策，表示該政策符合民意及需求，部分學者及民眾對助長投資的疑慮及弊端，行政院也從善如流加以補強。

王瑞祺表示，對房市來說，新青安絕對是購屋幫手而不是兇手，如果將助長投資熱潮及房價上漲歸咎於新青安，顯然過於沉重。興利防弊本是一體，只要利多於弊，政策就有持續推廣的價值，更何況有將近六成民意，希望新青安成為常態性政策，建議政府應可列入考量。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，合計約有80.4%的民眾，高度支持6月底的精進措施，顯示只要能降低假性需求、減少投資濫用，新青安政策的民意支持度是很高的。

網路地產王總經理陳韻如表示，本次調查另一個重點是購屋意願回升，其中20-30歲較4月份增加10.4%、31-40歲增加14.2%、41-50歲增加3%、51歲以上增加7.7%，顯示購屋主流消費群購屋意願，較4月份明顯回升。高房價顯然並未勸退買方，主流買方把握在有效期限內購屋的優惠， 7月房市買氣呈現「年月雙漲」現象，預計在2025年7月底新青安屆滿前，買氣仍會維持滿檔。