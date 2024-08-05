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雙北5大熱門路段曝 林森北路一年成交160件居冠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖/永慶房產集團
房市示意圖。圖/永慶房產集團

雙北地區因擁有龐大的就業機會與生活、交通機能完善等優勢，自住需求強勁。永慶房產集團盤點雙北市住宅近一年熱門交易路段的價量，位於中山區的林森北路以160件的交易量居北市之最；而新北市則由中和區的景平路以242件居冠。

台北市住宅近一年熱門交易路段，前三名分別為中山區的林森北路、內湖區的民權東路六段和信義區的吳興街。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，林森北路所在的中山區共匯集了四條捷運線交通便捷，公車路線多，商業、生活機能活絡，雖然位於蛋黃區，但區域內有不少小坪數、屋齡偏高的住宅可供選擇，推升當地房市熱度。

林森北路生活圈因區域特殊，多有娛樂場所，使房價與周邊相比更親民，區域內以低總、小坪數的中古大樓為交易主力，每坪單價約7字頭，總價落在1,200萬元上下，對於購屋族群相對容易負擔，深受不少單身、小資族群青睞。

位居第二的民權東路六段，陳金萍分析，內湖區受惠於科學園區的發展，帶動當地人口流入。民權東路六段前半段屬四期重劃區，街廓寬敞、綠覆率高的生活環境，且新成屋在當地相對稀有，受到不少買方的青睞。民權東路六段後段則鄰近捷運葫洲站，又有明星學區麗湖國小加持，生活機能強，長期受自住族群歡迎。

至於吳興街，陳金萍表示，吳興街生活圈較靠近山邊，發展較早，多為老舊巷弄，區域內物件也多為屋齡35到40年左右的舊公寓，該區也為蛋黃區中的房價凹陷區。

不過，該區整體生活機能完整且熱鬧，包含吳興街商圈、台北醫學大學及其附設醫院等，距離捷運台北101站步行約10分鐘，也有不少公車路線行經，可迅速通往信義計劃區。數據顯示，近一年交易量為126件，平均單價為67萬元，親民的房價受到不少消費者的喜愛。

新北市由中和區的景平路奪冠。陳金萍分析，景平路為中和的主要交通幹道，可連接新店和萬華，沿線有秀朗橋、景平、景安、中和4個捷運站；不僅具備交通、生活機能優勢，再加上小坪數的電梯大樓套房物件也多，因此有不少房屋總價落在首購族可負擔的範圍內，也帶動區域房市熱絡。數據顯示，景平路近一年交易達242件居雙北之冠，相當於平均每月交易突破20件。

值得一提的是，位居新北第四名路段的文化三路一段平均購買坪數竟逼近60坪。

陳金萍指出，近年來林口區人口快速成長，因生活機能漸趨完善，再加上交通機能便利、大型商城的進駐下，林口新市鎮成為新北房市亮點。其中街廓新穎、道路寬敞的文化三路更是備受矚目，不僅有機捷林口站坐落於此，亦有多線公車能往返台北市政府、行天宮、圓山及新北市政府等地，便捷的交通動線、舒適整齊的市容受到不少雙北購屋族群的青睞。數據顯示，近一年文化三路一段交易的平均總價為2,518萬元，平均坪數為59.4坪，顯現當地購屋負擔能力強。

近一年台北市住宅熱門交易路段。資料來源／永慶房產集團
近一年台北市住宅熱門交易路段。資料來源／永慶房產集團
近一年新北市住宅熱門交易路段。資料來源/永慶房產集團
近一年新北市住宅熱門交易路段。資料來源/永慶房產集團

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