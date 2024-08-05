宇隆：檢調至公司搜索 對公司財務業務無影響
宇隆（2233）為汽車等精密金屬零件的開發生產製廠，上周五下午遭檢調單位搜索調查，該公司今天上午表示，檢調單位至公司進行搜索調查，全力配合調查以供釐清案件事實，對公司財務業務沒有影響。
宇隆指出，於8月2日下午檢調單位至公司進行搜索調查，全力配合調查以供釐清案件事實，公司人員以證人身份配合調查，對於調查內容目前無法透露其他訊息，此次調查對公司財務業務沒有任何影響。
宇隆為精密金屬零件，已獲得全球知名汽車一階供應商，精密零件還供應自行車、醫療器械等，下游應用涵蓋汽車零件業、醫療器材、光電產業，加工產品包括汽車引擎系統、醫療注射器、航太及工業通信應用之連接器。
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