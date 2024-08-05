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整理包／狂賀「麟洋配」二連霸奪金！「4大超商加碼限時優惠」一次看

麟洋配巴黎奧運連霸 超商咖啡優惠一次看

中央社／ 台北5日電

為慶祝「麟洋配」巴黎奧運奪冠，各大超商5日起祭出優惠活動，其中統一超商CITY CAFE特大杯美式買2送2，全家大杯經典特濃美式買1送1，萊爾富大杯美式或拿鐵咖啡同品項買1送1，美廉社則推出大杯濃萃美式咖啡買1送1。

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，今天金牌賽以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

統一超商祭出限時2天的優惠活動，從8月5日至6日，包括CITY CAFE特大杯美式買2送2，可樂果Mini（原味/檸檬辣雞翅）買2送1，以及威德in系列買2送1。

OPENPOINT APP行動隨時取優惠方面，統一超商表示，CITY PRIMA精品馥芮白買2送2、限量2萬組，每名會員限購4組，並開放線上支付，兌換期限至9月30日。

全家祭出隨買跨店取限時加碼快閃，8月5日上午10時開賣，大杯經典特濃美式、每日6纖果同品項買1送1。

萊爾富表示，即日起至8月20日期間，祭出4款限量韓國著名國民袋裝飲料，包括芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶（原單件售價49元）送韓國直送的冰塊杯（原單件售價15元），數量有限，售完為止。

此外，萊爾富即日起至8月5日23時59分，推出Hicafé大杯系列的美式咖啡（原單件售價45元）或拿鐵咖啡（原單件售價55元），冰熱任選，享同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1。

美廉社表示，8月5日至7日限時3天，全台門市推出大杯濃萃美式咖啡買1送1（市價50元），自備環保杯再省5元；台灣啤酒美廉社18周年紀念罐（330ml），6罐159元（市價每瓶35元）。

咖啡 統一超商

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