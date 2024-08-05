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統一超砸百億 桃園蓋物流中心

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

疫後電商消費持續熱絡，國內業者積極布局物流中心。經濟部商業發展署表示，日前已核准統一超商桃園航空城大型物流中心ＢＯＯ（興建─營運─擁有）案，投資金額達一一四點五億元，為首見投資金額破百億的物流中心促參案，面積八點四公頃，預計半年內須動工，供統一集團中不同溫層的物流中心同時進駐。

統一集團積極進軍電商，併購家樂福，整合Yahoo台灣電商業務，並於去年啟動「桃園市大園區統一航空城大型物流中心ＢＯＯ案」。

除了統一超商，國內業者申請投資金額破百億元的大型物流中心ＢＯＯ案，還有富邦人壽擬投資一四一億元，在新竹縣湖口鄉打造大型物流中心。據了解，該案已舉辦公聽會，但計畫內容，包括投資金額還在調整中。

官員表示，富邦人壽ＢＯＯ案應是委託第三方經營。富邦人壽在公聽會的答覆是，目前已展開洽談的潛在進駐廠商包含電商業者及第三方物流商等，其中較大的潛在合作方，包含富邦媒體科技momo，但目前仍未定。

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