美中貿易戰 牽動海運業市況

貨櫃航商上半年營運好，下半年雖有變數但也應可交出不錯的成績單，不過，在地緣政治干擾，美中貿易戰的氛圍之下，美國政府出手干擾貨櫃海運的作法漸增，航商認為，這為市場增添另一變數。

美國大選前，中東風雲再起，為全球貿易供應鏈丟下許多不可預期的變數，航商指出，美方為了確保該國貿易的穩定，美國聯邦海事委員會（FMC）已規範，貨櫃航商不得以「商業決策」為由，選擇性的載運或拒載特定貨物。此法一出，同遭指標航商反對。

航商指出，此前，美國方面希望透過監管的方式，要求貨櫃輪能確保美國出口的貨品，都能獲得應有的艙位。因為新冠疫情時期，從遠東到歐美的運價狂飆，遠高於北美發往其他國家的運價，不少航商為了搶運高運價貨物，而將主要運力部署在高價航線，因而導致特定地區增加買艙的難度，而出現了「不公平的貿易」。

在某種程度上，美國官方要求航商不得拒載貨物，有其合理性。不過，航商也指出，這種一刀切的規範，可能引發貿易上的道德風險，譬如，法國航商就表示，這恐等同必須為逃避付款、誤報貨物、不恰當包裝危險貨物和／或未能履行艙位的客戶提供服務。

航商也進一步說，「對客戶的持續服務及供應鏈的可行性」，取決於承運人能夠行使合法的商業自由裁量權，而這也是確保人員安全和航行成功的必要考量。