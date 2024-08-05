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航空城BOO案獲經部核准 統一桃園蓋物流中心...過關

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部已核准統一超商桃園航空城大型物流中心BOO案，投資金額達114.5億元，為首見投資金額破百億元的物流中心促參案，面積8.4公頃，半年內須動工。圖／聯合報系資料照
經濟部已核准統一超商桃園航空城大型物流中心BOO案，投資金額達114.5億元，為首見投資金額破百億元的物流中心促參案，面積8.4公頃，半年內須動工。圖／聯合報系資料照

疫後電商消費持續熱絡，國內業者積極布局物流中心。經濟部已核准統一超商（2912）桃園航空城大型物流中心BOO案，投資金額達114.5億元，為首見投資金額破百億元的物流中心促參案，面積8.4公頃，半年內須動工。

統一集團積極進軍電商，併購家樂福、整合Yahoo台灣電商業務，去年並啟動「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」，現獲經濟部核准，擴大旗下電商事業版圖。

根據統一集團在公聽會及可行性評估報告揭露資訊，統一集團於北部地區目前有16座物流中心，合計坪數約6.6萬坪，產能利用率多數已達飽和。這項BOO計畫將擴增3.5萬坪營業面積，可以有效紓解倉容不足狀況。

業者近期申請物流中心BOO案
業者近期申請物流中心BOO案

統一集團表示，此案主要服務集團內的民生物流，包含統一超商7-ELEVEN、康是美、博客來、星巴克等，為達成營運共同管理、公共區域整合、物流配送相互支援調度、庫存空間共用等綜效，進駐單位以集團內物流公司為主。不過，統一集團表示，綜合大樓尚有辦公室空間，將開放對外招租，不限統一集團相關單位。

統一集團預期，該案完成後，除各物流中心從舊址遷移過來，量能將再擴充3.5萬坪，園區物流廠商年營收預估178億元（50年平均值），因量能擴充產生的增額營業收入每年約106.8 億元（50年平均值）。

統一集團預估，此案營運期可提供1,000人就業機會，含專業人員、行政管理人員200人、物流從業人員600人、關聯協力廠商人員（機電維護、保全、清潔服務等）200人。

因此案適用財政部大型公共建設租稅優惠，須符合在地員工聘用公益性承諾，統一集團表示，將有六成會任用桃園市民；因該案量能將增加3.5萬坪營業面積，預估五成以上人員為新聘。

統一表示，該案預期效益包含，提升北區物流量能、導入大型自動化設備以提升整體產能及作業效率、執行智慧化園區管理以確保園區運行及安全、建置複合型園區以創造營運管理綜效、利於現有全球採購或跨境電商業務的發展。


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