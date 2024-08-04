太景抗流感病毒新藥 正式向中國藥監局申請上市許可

太景*-KY（4157）4日晚間公告，接獲合作夥伴健康元藥業集團通知，太景開發的抗流感病毒新藥Pixavir (TG-1000)，已向中國大陸國家藥品監督管理局 (NMPA）正式遞交新藥上市許可申請。

太景表示，Pixavir(TG-1000)三期臨床試驗已於今年4月解盲成功，臨床試驗結果證實這項新藥所有流感症狀中位緩解時間，較安慰劑組具有優越性，並具有低抗藥性之競爭優勢。太景與健康元藥業持續積極合作準備進入當地逐漸擴大的流感藥品市場。

太景說明，2023至2024年流感病例暴增，顯見流感病毒與人類共存的趨勢。2023年中國大陸流感藥物可威銷售金額達人民幣55億元，加上其他學名藥則超過人民幣60億元，已回到COVID-19疫情前的市場規模。