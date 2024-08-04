點子農場／自主健康管理 PHR商機大

朋友在日本經營事業有成，產品市占率超過三成。最近，這位創業家把眼光望向了PHR （Personal Health Record，個人健康紀錄）市場，這也是目前世界各國一致看好的生意。

PHR是用於記錄和管理個人的健康資訊的系統，讓每個人自主管理健康，增強對自身健康資訊的掌控，更可以促進醫生與病患之間的溝通，提高醫療服務的品質和效率。

今年6月底，台灣和日本合作舉辦了「台日健康照護產業政策與業界動向」研討會，以PHR為重點分享日本面臨高齡化課題所發展的「新經濟產業政策」，以及活用PHR以增進國民健康的「新健康社會」作法。同步讓國民更健康也讓社會經濟更有能量，是大公益也是大生意。

朋友說，PHR的主要特點和功能有：

一、自主管理：個人健康紀錄由個人自行管理，個人可以選擇記錄哪些健康資訊，並自行更新和維護。

二、資訊透明：PHR通常包含個人的基本健康資訊，例如過去的病史、過敏反應、免疫接種記錄、手術和住院史、藥物清單、檢驗結果以及日常健康監測數據（如血壓、血糖等）。

三、數位平台：PHR以數位形式存在，這些平台通常提供安全登錄、數據加密和隱私保護措施。

四、資訊分享：個人可以選擇將PHR中的資訊分享給醫療提供者、家庭成員或其他需要了解其健康狀況的人員，這有助於在緊急情況下提供即時的醫療資訊。

五、健康管理：PHR可以幫助個人追蹤健康目標和指標，並提醒個人進行定期檢查或服藥。

六、串連性：PHR系統可以與電子健康紀錄（EHR）和其他醫療系統進行串連，從而實現數據的自動更新和同步。

PHR背後的商機是多方面的，以下是一些主要的商機：

一、健康數據應用平台：開發和運營PHR應用和平台，收益來自訂閱費、廣告費和各項加值服務，如健康監測、藥物服用提醒、個人健康建議等。

二、數據分析和AI服務：開發基於PHR數據的分析工具，幫助個人和醫療提供者識別健康趨勢和潛在問題。並利用AI技術，提供精確的健康預測、診斷輔助和個性化健康計畫。

三、醫療設備和穿戴設備：如智能手表、健康追蹤器和遠程監測設備，即時收集和上傳健康數據。這些設備的銷售和訂閱服務可帶來持續的收入。

四、健康保險和福利計畫：保險公司可以利用PHR數據來提供更精確的保險產品和風險評估，從而降低成本並提高服務品質。企業的員工福利計畫也可以結合PHR，提供員工健康管理方案，提升員工健康和生產力。

五、健康教育和諮詢服務：提供PHR數據的健康教育和諮詢服務，幫助個人更好地理解和管理自己的健康。如線上健康課程、諮詢服務和健康教練服務也可以帶來收入。

六、醫療合作和數據共享：與醫療機構合作，共享PHR數據，提高醫療服務的協同效率。為研究機構提供匿名化的健康數據，用於健康研究和公共衛生政策的制定。

隨著科技的不斷進步和市場需求的發展，PHR相關的創新和商業模式可望不斷的發展和擴展。

PHR需要整合多方面的資源，從科技到法令和企業與政府單位，歐美日等先進國家早在20多年前就開始研究。這幾年，市場終於成孰，日本更把PHR視為國家級的策略產業積極向外輸出，而台灣則被視為重要的市場與合作夥伴。

台灣也有愈來愈多企業對PHR商機產生高度興趣，並且開始積極投入，相關遠景指日可待。