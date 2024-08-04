經濟選書／面對改變 善用動態穩定力

許多心理學研究指出，我們在任何時刻的幸福感，相當於我們面對的現實與期待之間的落差。當現實符合或是超出我們的期待，我們就會覺得開心。當現實不如我們的期待，就會覺得失望。

「動態穩定力」係指適應改變的新模式，內含預期的元素，假如你預期有狀況會發生，那麼當你處於失序狀態時，比較不覺得痛苦。因此，堅韌的彈性有一個很重要的部分，就是設定適當的期待。

瑞典哥德堡大學的神經學研究團隊發表在《人類神經科學前線》期刊的論文揭示，大腦一開始會預測某個情節，然後根據現實的變化不斷做調整；預測愈符合現實，我們就覺得愈舒服，消耗的能量也愈少。最新的研究顯示，期待不只影響我們對當下體驗的覺知，以及對過去體驗的記憶，它也在許多方面影響我們面對未來的態度。

例如，當一個精疲力竭的運動員聽到有人對他說，他已經很接近終點線了，他會突然覺得沒那麼累，並得到一股神奇的力量，很可能是他的大腦預期終點線就在轉角處，於是他不再保存實力，把所有的精力釋放出來。結果事實並非如此，當大腦發現真相之後，這名運動員就再也無法得到向前衝刺的體力了。我們的大腦沒那麼好騙。

我們發現，大腦是一個預測機器這件事對我們有很大的益處。然而，當我們的期待與現實有落差時，會感到很意外。這個落差愈大，感受到的痛苦也愈大，在心理與生理層面皆是如此。當我們的預測與現實有很大的落差，我們需要耗費更多的能量，才能讓我們的認知達到與現實一致的狀態。我們的期待愈失準，就會產生愈大的問題，因為大腦與身體天生有保存能量的傾向。

就許多方面而言，我們所體驗到的意識指的是，大腦不斷產生的思緒與感覺，這些思緒與感覺使我們知道預測是否正確。假如我們的預測是準確的，會覺得開心，想法也大致上保持平靜與正面。假如我們的預測過度樂觀，會覺得不開心，而想法也會變得負面。

悲劇性樂觀指的是，知道人生必然有無可避免的痛苦與苦難，但仍然帶著優雅與堅毅的態度向前進。研究顯示，以悲劇性樂觀的思維面對人生的人（尤其是預期人生中一定會面臨改變與困難的人），當他們面對壓力時，身體和心理會產生對自己有益的反應。他們感受到的痛苦比較少，性情更堅強，而且比較可能在環境發生變動之後超越困難，繼續向前進。

試想一下，一個小孩子在學走路、學跑的過程中，要跌倒多少次，身體可能會有撞傷和瘀青，但肯定不會像大人一樣覺得那麼痛，或是那麼容易洩氣。這個年紀的孩子不會期待過程不辛苦，他們已經準備好要面對現實中的困難。

我需要清楚指出，悲劇性樂觀指的不是主動去找苦頭來吃。我真心覺得，假如我們可以避免受苦，就應該努力避免。悲劇性樂觀指的是，意識到苦難是無可避免的，我們在人生中有許多練習的機會，而且我們多少可以決定要如何面對苦難。

悲劇性樂觀能幫我們把壓抑、自我欺騙、自我論斷、反芻受傷記憶與絕望拋開。這會為我們開啟新的空間，使我們能緊緊抓住明智的盼望，並以明智的行動面對眼前的處境。

（摘自《一流的人如何擁有動態穩定力》，天下雜誌出版）