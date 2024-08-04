2024長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫 校園深耕首站南投登場

長榮航空城市觀光馬拉松去年首次推出「幼苗計畫-校園深耕巡迴」，走訪台灣五站，頗受參與學生好評。今年，長榮航空（2618）將此計畫延伸至更多地區，以「跑一場！飛向世界的夢」為主題，預定在南投、澎湖及花蓮舉辦，邀請專業教練傳授學生正確跑步知識以及體育國手至現場座談，期望透過專業的訓練和交流，為愛運動的青年學子注入新能量與正確的訓練觀念。

2024年「長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴」特別攜手直營旅行社「長汎假期」共同推動，首站於8月3日在南投登場，為期2天的活動分別於「草屯商工」及「阿尼色弗兒童之家-南投家園」舉辦，活動首日邀請草屯商工、草屯國中、宏仁國中及日新國中四所學校約80名學生至草屯商工參與活動，長榮航空此次特別邀請113年全運會1500M冠軍指導教練陳盛琦擔任南投場主教練，率領專業團隊前往南投，除設計結合遊戲與體能的運動項目，也針對跨校交流的學生量身訂制訓練計畫。此外，團隊競賽也結合「跑一場，飛向世界的夢」做設計，並加入小隊輔團隊交流時間、學生夢想宣示及分享環節，讓學生們透過互相交流及經驗分享驗獲得啟發。

與此同時，長榮航空邀請2022年巴西聽障奧運女子100公尺跨欄金牌選手許樂，與學生分享她的成長經歷及成為選手的點滴。以自身的經驗支持與鼓勵孩子們，即使在訓練的路上遇到挫折，但堅持自己的興趣並挖掘自己的優點，持之以恆，就能成就自己。

活動次日共同將巡迴帶至「阿尼色弗兒童之家-南投家園」，這也是幼苗計畫首次將專業體育資源帶進社福團體，由專業教練帶領學園內的跑團學生進行一系列暖身訓練和分組訓練課程，也會與學生在園區後山的環山步道進行5公里的實際練跑，由於學園內的學生多為弱勢家庭，藉由此次活動，除了提供專業訓練外，也讓學生在運動中找到自信和目標，並在課程結束後彼此分享心得，為愛運動的學生種下夢想的種子。