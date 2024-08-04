多家銀行拒貸引發寒蟬效應 專家：將衝擊中古屋市場

房市買氣太旺盛，傳銀行放貸愈來愈嚴格，甚至不收件。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，其實過去只要市場好，貸款人數就會變多，導致銀行的工作量一時負擔高，加上政府嚴查新青安、保留部分額度留給預售屋交屋等，所以引發寒蟬效應，放貸趨於嚴格，而此舉也將直接對中古屋衝擊最大。

近期市場瘋傳，有部分銀行開始只承作既有戶增貸、排隊撥款，甚至還有銀行下半年不收件。黃舒衛指出，銀行放貸時，需要進行鑑價、審核還款能力等，而房市交易熱絡時，銀行工作量變高，造成流程無法負擔。

另一方面，央行調升存款準備率，可放貸空間被壓縮，而政府嚴查新青安政策，針對投資客、人頭戶等，違規者都要追回補貼利息，因此銀行在主管機關嚴查下，對新客戶、來路不明的資金等風險高的貸款就會放慢，此外，下半年起進入交屋潮，不少銀行也會預留一些額度給準備交屋的客戶，所以才會有不收件的現象發生，也造成寒蟬效應。

對房市的影響層面來看，黃舒衛認為，過去已經購買預售屋的已購戶不用太過擔心，基本上銀行與建商有所配合，都會給予放款，否則若通通不收件，會引發結構性的問題，而現階段的預售市場來說也是不受影響，唯一較有影響的是中古屋，因為貸款趨嚴，若資金條件不佳的購屋族很有可能會被退件，中高總價物件交易可能會放緩，也會給中古屋市場的屋主一些壓力，或許可讓價格上稍有議價空間。