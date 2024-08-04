台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室 舉辦數位時代菁英對談
台驊投控（2636）積極多角化經營，旗下「T3CO韻驊共享辦公室」吸引許多新創產業進駐，於8月4日舉辦「數位時代的顛覆：知識與影響力的積極共創」，邀請近50名國內外各領域菁英共襄盛舉。
4日的活動由 HerScript 創辦人 Elsa 主持，並邀請國際知名經濟學家 Glen Weyl 分享其著作《多元宇宙：協作技術與民主的未來》。探討當代人面對科技浪潮帶來的政經動盪，需要在不同思想光譜間靈活移動，以凝聚新思想並創造新時代浪潮。
T3CO韻驊共享辦公室坐落於台北市信義區的「揚昇忠孝大樓」17樓，是台驊控股集團為提升自有資產使用效益並把握共享辦公室商機而設立的創新空間。該辦公室總面積375坪，共194個總公位，其中包括固定辦公座位、流動辦公座位及專屬辦公室；提供靈活的租期選擇及專業的商務環境，包括電子升降桌椅、會議室、直播間、淋浴間等，包含高速網路、印表機、商業登記及商務處理等服務。
T3CO同時也提供場地租借服務及音響投影等專業設備，可容納約100人，是舉辦新趨勢商務活動的理想場所。近期T3CO韻驊共享辦公室和企業配合籌辦各類主題講座、研討會、簽書會等活動。期許創造多元、開放且創新的商務社群，也期待更多新創團隊進駐，促進各領域人才間的交流合作。
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