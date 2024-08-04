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新竹喜來登「循環無限大 上五樓生活節」小農直送綠色市集將登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登上五樓生活節以「循環無限大」為主題，打造在地小農直送、健康美食的綠色生活市集。圖／業者提供
新竹喜來登上五樓生活節以「循環無限大」為主題，打造在地小農直送、健康美食的綠色生活市集。圖／業者提供

隨著環保意識持續提升，新竹豐邑喜來登大飯店於8月31日、9月1日舉辦第7屆「上五樓生活節」，今年由循環再利用的環保永續概念出發，以「循環無限大」為活動主題，於飯店五樓空中花園打造在地小農直送、健康美食的綠色生活市集，搭配環保手作課程、LIVE演唱及星空電影院等活動，與民眾共享環保愛地球的假日野餐時光。

新竹喜來登將於8月17日下午2點至5點搶先安排「上五樓生活節」參展品牌於飯店大廳快閃進駐為活動暖身，8月17日免費供應新竹「大山背休閒農場」的茂谷柑冰沙清涼暢飲；「上五樓生活節」將於8月31日、9月1日下午2點至晚間8點登場，今年以「循環無限大」為活動主軸，邀集新竹在地小農、健康美食、環保創意好物等23家參展品牌打造綠色生活市集，自備環保餐具消費可享折扣優惠，另有「EcOlive 歐莉循環餐盒」提供餐具租賃，鼓勵民眾一起加入垃圾減量的實際行動。

新竹喜來登表示為深化「循環無限大」的環保永續概念，除了與「EcOlive 歐莉循環餐盒」合作環保餐具租賃外，活動也邀請各類環保夥伴向大眾宣揚環境保護的重要性，包括「GREEN PEACE 綠色和平基金會」分享「我家不見了」繪本故事，從故事中了解氣候變遷對環境造成的危機；嘻沐C.moon以安全無毒的海洋友善材料提供小朋友動手體驗「西瓜冰棒皂黏土DIY」環保手作課程。還有喜波波故事劇場、歡樂小丑氣球、夢幻泡泡秀等豐富活動。新竹喜來登第7屆「上五樓生活節」即日起開放ACCUPASS線上報名，8月25日前購票享早鳥優惠最低6折起，8月31日、9月1日住宿房客可憑房卡免費入場。

上五樓生活節安排夢幻泡泡秀、環境繪本分享、環保手作DIY、喜波波故事劇場等豐富活動。圖／業者提供
上五樓生活節安排夢幻泡泡秀、環境繪本分享、環保手作DIY、喜波波故事劇場等豐富活動。圖／業者提供
新竹喜來登「上五樓生活節」星空電影院搭配播放「我家有個開心農場」、「瓦力」。圖／業者提供
新竹喜來登「上五樓生活節」星空電影院搭配播放「我家有個開心農場」、「瓦力」。圖／業者提供

喜來登 環保 餐具

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