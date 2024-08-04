Adidas 第2季鞋類表現強勁 法人看好百和等供應鏈受惠

Adidas公布第2季財報，其中，營收58.2億歐元，年增11%，其中，鞋類營收年增17%，表現最為強勁，最主要由於Originals及足球鞋高雙位數成長所帶動，此外，跑鞋、訓練、籃球鞋及休閒鞋等對營收貢獻正向。服飾營收年增6%，歐洲盃及南美俱樂部盃等體育賽事，帶動球衣銷量增加。當中，Yeezy影響降低，銷售貢獻約2億歐元，較去年同期4億歐元下滑。

Adidas第2季毛利率成長至50.8%，主要由於商品原價銷售、運費下滑及更好的產品組合，每股獲利（EPS）1.1元，年增129%。

法人機構表示，Adidas強調主要動能休閒鞋包含Samba、Gazelle、Spezial和Campus（主要由來億-KY代工）將繼續擴增產品線，運動鞋部分，受惠Predator、COPA及F50（主要由志強-KY代工）都是帶動銷售主因。

Adidas第2季庫存45.44億歐元，年減18%，庫存已處相對低檔，公司展望全年營收成長高個位數，營業利益如初步財報上修43%至10億歐元，對於整體庫存結構有信心，且認為新品增加對銷售明顯助益。

分析師指出，Adidas第2季財報大致與初步財報預期相仿，其中，更值得重視的是當中結構，包含鞋類營收季增年增雙位數，其中，主要動能由台廠供應商包含來億-KY及志強-KY代工的Originals及足球鞋所帶動，百和同為主要輔料供應商。目前成品鞋廠產能皆滿載，須加班因應客戶需求，下半年在訂單持續擴張下，預估業績將優於上半年。