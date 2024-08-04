等跌的人希望來了？專家曝房市回落的三套劇本

台股在7月11日創下歷史高24,390點後，急轉直下，不到一個月已下殺到21,600點，已近三千點。股市不好，房市樂觀氣氛也開始轉變，許多等跌購屋人心中又燃起希望，等得到嗎？

房產達人張欣民表示，要讓房市回落，最直接的就是央行大幅升息，但機率不高。今年第1季央行雖然出乎市場意料升息，但只升半碼，第2季即維持不變。接下來美國聯準會預期在9月將降息，央行反其道而行的機率更低。

大幅升息既然不高，等跌族較可預期的房市回落劇本，只剩3套。

第一套：股市崩跌、賣房還債

最近股市劇烈震盪，殺聲隆隆，跌幅驚人，此一空頭格局若不變，將有不少趕上這波股市多頭末班車的人會被套牢，融資炒股更面臨重大虧損，過去曾經出現的「賣房還債」景象恐將再現，房價支撐力道可能因而轉弱，甚至產生價格破壞都有可能。

第二套：房市彼得效應

彼得效應是指，人會因某種特質或技能，被擢升到不能勝任的高階職位，最終導致公司停滯不前，甚至崩壞。現在房市也似乎正在出現這種情況，由於房市大好，建商信心爆棚，許多人也都自認是房神，房市投機比任何時期都濃烈。

但若「房市彼得效應」正式到來，有可能是推案量太大市場消化不了，也有可能是房價漲到民眾都買不起的地步。一旦效應出現，房市就將面臨回落調整。

第三套：新青安寬限期後的多殺多

很多新青安購屋人是硬著頭皮踮著腳尖進場的，抱著寬限期後即使繳不起房貸，賣掉房子就可解套，甚至賺一筆價差的僥倖心理。然而5年後的房市景氣度及房價是否續漲，充滿了太多變數，到時可能上演多殺多的戲碼，屆時若還有避房地合一高稅的賣壓，房價要守住恐怕就不是那麼樂觀。