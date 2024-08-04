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台中機場捷運過關！這站雙捷運實價衝破7字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
文心中清站。圖／取自google 地圖
文心中清站。圖／取自google 地圖

交通部日前通過台中機場捷運(橘線)可行性研究計畫，沿線房市大進補，其中現已通車的文心中清站，為綠線和橘線兩條捷運交會站，實價揭露，周邊預售屋已出現7字頭行情，創下台中北區新高價。

出現7字頭行情的，是聯聚集團子品牌理仁建設所推出的「理仁泰舍」，基地位於陜西路、華美街二段，規畫興建地下4層，地上23樓。實價揭露，該案6月有14戶成交一坪70萬以上，最高單價達74.4萬元。

業者分析，「理仁泰舍」所在的雙捷運站─文心中清站，除了三站可達台中市政府站、七期百貨商圈，也鄰近新興的水湳經貿園區、中央公園，且周邊有立人國小、立人國中學區，曉明女中、文華高中等優質學校。

上月通過可行性研究的機場捷運，未來將設立26站，以台中國際機場為起點，路線經水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，可串連台中交通、政經、生活等重要據點。

市場人士指出，近年隨中央公園，七期重劃區房價直逼百萬，加上外圍地區房價走揚，位於市中心的北區房價也快速攀升，實價顯示，去年以前區域建案多還在五字頭，但今年已紛紛站上六字頭。

其中亞昕建設推出的「亞昕丰山」，最高單價來到每坪65.2萬，台中建商長安建設推出「長安大序」，實登最高成交單價也站上64.9萬元。

目前區域最高價為理仁建設推出的「理仁泰舍」，業界分析，一來是聯聚子品牌效應，二來個案基地三面臨路、街廓完整，且緊鄰麻園頭溪水岸永久棟距，第三，個案規畫45坪零店面純住，獲得自住客認同。

理仁泰舍3D圖。圖／業者提供
理仁泰舍3D圖。圖／業者提供

房價 機場捷運

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