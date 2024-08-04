買車搶好康！TOYOTA 及 LEXUS 推出民俗月購車優惠方案

民俗月買車搶好康!和泰集團提供消費者更多購車優惠方案選擇，旗下代理的雙品牌TOYOTA及LEXUS同步在8月推出購車優惠策略；其中，TOYOTA熱門車款COROLLA CROSS汽油送三大好禮；LEXUS以443簡單好記推出全新貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS。

汽車達人指出，民俗月對於許多人的影響愈來愈少，不少年輕人會選擇在這個時候買車，根據過去經驗，傳統民俗月的期間，各家車商也會針對這些想買車的消費群，提供各種優惠方案，所以傳統民俗月通常是購車搶好康的最佳時機。

TOYOTA推出全車系指定車款高額零利率，再加上5年延長保固(限連續準時定保者)；其中最吸睛的優惠，針對國民神車COROLLA CROSS汽油版推出三大好禮，首先購車送「JVC 65吋Ultra HD 4K/HDR智慧連網液晶顯示器」，第二享「80萬0利率優惠」及「5年14萬公里延長保固」；YARiS CROSS60萬30期零利率(分期總額)。

LEXUS的購車方案更有吸引力，全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以443簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式；首先4年期、4種頭期款選擇、到期後提供3種處置方式，月付款會頭期款不同有所調整，需至經銷商個別詢問。